The Kooks выступят в трех российских городах

© Yotaspace

Летом 2017 года в Екатеринбурге, Петербурге и Москве пройдут концерты британской инди-рок группы The Kooks.

В Екатеринбурге концерт назначен на 6 июня в Teleclub, в Петербурге — на 8 июня в А2 Green Concert, в Москве — на 9 июня в Yotaspace.

The Kooks были образованы в Брайтоне в 2004 году. Сами себя они называют поп-группой, критики отмечают в их музыке влияние самых разных стилей — от рока и брит-попа до регги, ска, фанка и хип-хопа.

Уже первый студийный альбом группы, «Inside In/Inside Out» (2006) достиг второй строчки в британском чарте и разошелся двухмиллионным тиражом, получив платиновую сертификацию в Великобритании, США, Австралии и Ирландии.

В 2006 году The Kooks получили приз лучшей британской группе на MTV Europe Music Awards и номинацию Brit Awards за свой сингл «She Moves in Her Own Way».

Следующий альбом The Kooks, «Konk» (2008), дебютировал на первой позиции в британском чарте. За ним последовала пластинка «Junk of the Heart» (2011). Этим летом на концертах в России британцы наверняка будут играть песни со своего последнего студийного альбома «Listen», который вышел в сентябре 2014 года.