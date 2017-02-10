The Kooks выступят в трех российских городах© Yotaspace
Летом 2017 года в Екатеринбурге, Петербурге и Москве пройдут концерты британской инди-рок группы The Kooks.
В Екатеринбурге концерт назначен на 6 июня в Teleclub, в Петербурге — на 8 июня в А2 Green Concert, в Москве — на 9 июня в Yotaspace.
The Kooks были образованы в Брайтоне в 2004 году. Сами себя они называют поп-группой, критики отмечают в их музыке влияние самых разных стилей — от рока и брит-попа до регги, ска, фанка и хип-хопа.
Уже первый студийный альбом группы, «Inside In/Inside Out» (2006) достиг второй строчки в британском чарте и разошелся двухмиллионным тиражом, получив платиновую сертификацию в Великобритании, США, Австралии и Ирландии.
В 2006 году The Kooks получили приз лучшей британской группе на MTV Europe Music Awards и номинацию Brit Awards за свой сингл «She Moves in Her Own Way».
Следующий альбом The Kooks, «Konk» (2008), дебютировал на первой позиции в британском чарте. За ним последовала пластинка «Junk of the Heart» (2011). Этим летом на концертах в России британцы наверняка будут играть песни со своего последнего студийного альбома «Listen», который вышел в сентябре 2014 года.
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