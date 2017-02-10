Объявлены спектакли программы «Золотая маска в кино» 2017 года

Два спектакля, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска», и два спектакля-лауреата прошлых лет будут представлены в 2017 году в программе «Золотая маска в кино».

Как сообщает сайт программы «Золотая маска в кино», их смогут увидеть на экранах кинотеатров жители 60 городов России.

В европейской части России и на Урале спектакли можно будет смотреть в прямой спутниковой трансляции. В регионах, где время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.

Расписание трансляций (начало в 19:00 мск):

«Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями фестивалей прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. — говорит генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. — Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на премию "Золотая маска" 2017 года, они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра».

Программу «Золотая маска в кино» представляют национальный театральный фестиваль «Золотая маска» и арт-объединение CoolСonnections при поддержке Министерства культуры РФ,

генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова



