Объявлены спектакли программы «Золотая маска в кино» 2017 года© «Золотая маска»
Два спектакля, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска», и два спектакля-лауреата прошлых лет будут представлены в 2017 году в программе «Золотая маска в кино».
Как сообщает сайт программы «Золотая маска в кино», их смогут увидеть на экранах кинотеатров жители 60 городов России.
В европейской части России и на Урале спектакли можно будет смотреть в прямой спутниковой трансляции. В регионах, где время существенно расходится с московским, спектакли покажут в записи.
Расписание трансляций (начало в 19:00 мск):
- 17 февраля — «Ромео и Джульетта», Театр оперы и балета (Екатеринбург);
- 22 марта — «Жизнь и судьба», Малый драматический театр — Театр Европы (Петербург);
- 2 апреля — «Гроза», Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова (Петербург);
- 14 апреля — «Война и мир. Начало романа», Театр «Мастерская Петра Фоменко» (Москва).
«Мы рады, что в этом году получили возможность включить в афишу проекта спектакли, ставшие событиями фестивалей прошлых лет и до сих пор сохранившие обаяние и блеск. — говорит генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина. — Наряду с новейшими постановками, выдвинутыми на премию "Золотая маска" 2017 года, они составляют программу кинопоказов, на которую мы с гордостью приглашаем всех поклонников театра».
Программу «Золотая маска в кино» представляют национальный театральный фестиваль «Золотая маска» и арт-объединение CoolСonnections при поддержке Министерства культуры РФ,
генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова
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