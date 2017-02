На фестиваль в Москву приедут американские документалисты

Эрин Калмз © Ketafilms

Американские режиссеры Дэниел Миллер и Эрин Калмз примут участие в работе VIII Международном фестиваля зеленого документального кино ECOCUP («ЭкоЧашка»), который пройдет в Москве с 24 февраля по 2 марта.

Дэниел Миллер представит в Москве свой фильм «Антрополог» (The Anthropologist). Его премьера состоялась на фестивале Sundance, затем «Антрополог» участвовал в десятках кинофестивалей по всему миру, получил номинацию на «Эмми», а критики The New York Times назвали его фильмом года.

В основе фильма параллельные истории двух женщин-антропологов, изучающей как глобальное изменение климата влияет на культуры малых народов. Фильм начинается в республики Саха (Якутия) и продолжается в Кирибати, Чили и США. Показывая, как целые общества вынуждены переосмыслять свой многовековой традиционный образ жизни из-за беспрецедентных изменений, которые приносит таяние вечной мерзлоты, повышения уровня прилива и отлива океана или отступление ледников в горах.

Режиссер, продюсер, активист и фотограф Эрин Калмз — обладатель «Эмми» за документальный сериал «Китовые войны» на канале Animal Planet. В 1998 года она провела журналистское расследование о подпольном рынке акульих плавников на Филиппинах и добилась запрета этого бизнеса. После этого истребление китовых акул почти прекратилось.

Позже, в Антарктике, в составе исследовательской группы Эрин Калмз удалось спасти 932 китов. Ее фотографии, посвященные войне в Боснии, получили множество наград. Кроме того, Эрин Калмз — лауреат международного кинофестиваля в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк, член Общества охраны морской фауны и создатель художественного фильма «Рыба на миллион. Сколько стоит китовая акула?».

В Москве Эрин Калмз проведет трехдневный интерактивный воркшоп «Наедине с китами», каждый день которого будет посвящен одной из тем: «Как работает кинопроизводство», «Эволюция способов распространения контента» и «Кампания по борьбе с преступлениями против природы».

По окончании третьей встречи, вся группа сможет принять участие в церемонии открытия VIII Международого фестиваля зеленого документального кино ECOCUP в кинотеатре «Октябрь» и получить там сертификаты об участии в семинаре.

При поддержке Посольства США в Москве