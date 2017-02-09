Две российские симфонические премьеры состоятся в Перми

© Эдвард Тихонов / Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского

18 февраля в Пермском театре оперы и балета оркестр и хор MusicAeterna впервые в России исполнит сочинения современных композиторов Сергея Невского и Лучано Берио.

В программе концерта:

Сергей Невский. Концерт для скрипки с оркестром «Cloud Ground», солистка — Елена Ревич (скрипка);

Лучано Берио. «Coro» для 40 голосов и 44 инструментов;

Иоганн Себастьян Бах. Мотет «Komm, Jesu, komm», BWV 229.

Мотет Баха включен в программу в качестве «эталона» симфонического звучания.

Концерт для скрипки с оркестром «Cloud Ground» создан по заказу Теодора Курентзиса. Он задумывался для скрипачки Елены Ревич и был представлен в ее исполнении впервые в 2016 году на музыкальном фестивале Eclat в Штутгарте — в сопровождении Симфонического оркестра Штутгартского радио под управлением Эмилио Помарико.

Произведение Лучано Берио написано на стихи Пабло Неруды из сборника «Место жительства — Земля» и тексты народных песен о любви и работе. После российской премьеры «Coro» артисты хора MusicAeterna представят его весной на гастролях в Италии, Германии и Франции.



