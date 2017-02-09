На выставке «Граница» пройдет круглый стол© Гёте-Институт в Москве
15 февраля в Галерее искусств Зураба Церетели состоится круглый стол в рамках выставки «Граница», организованной Гёте-Институтом в Москве.
Выставка «Граница» (31 января — 26 февраля) исследует и анализирует границы и их возникновение в самых разных формах: как территориальные обособления или, наоборот, присоединения, как культурные или социальные барьеры, как инструмент, отделяющий «нас» от «других».
В поисках художников и деятелей искусств кураторы выставки Инке Арнс и Тибо де Ройтер путешествовали по России, Восточной Европе и Центральной Азии.
На круглом столе 15 февраля Инке Арнс поговорит о различных формах возникновения границ с критиком и куратором Валентином Дьяконовым, руководителем научного отдела ММОМА Андреем Егоровым, куратором, сотрудником выставочного отдела ММОМА Анной Журбой, главой дирекции по региональному развитию РОСИЗО Алисой Прудниковой и одной из художниц выставки Катей Исаевой.
Модератором дискуссии выступит инициатор проекта, глава отдела культурных программ Гёте-Института в Москве Астрид Веге.
Начало в 19:00, вход свободный, необходима предварительная регистрациия.
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