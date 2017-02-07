«Золотая маска» объявила программу «Института театра»© «Золотая маска»
Опубликована программа нового сезона «Института театра» – образовательного проекта Фестиваль «Золотая маска», направленного на подготовку молодых театральных профессионалов, исследование и критический анализ новых форм театра и новых театральных практик.
25 февраля программу «Института театра – 2017» откроет практический курс для театральных критиков «Теория и практика письма. Можно ли научиться хорошо писать о театре и что такое "хорошо"» (куратор — Юлия Бедерова).
«Стратегии завлита», семинар для заведующих литературной частью и тех, кто хочет ими стать, пройдет с 9 по 12 марта (куратор — Павел Руднев).
1 марта будут объявлены программы семинара «Призрак экспертизы. Как осуществлять художественную экспертизу в культурной ситуации нашего времени?» и цикла «Академические разговоры» в «Электротеатре Станиславский».
«Институт театра» был создан в 2013 году. С тех пор в творческих лабораториях, семинарах и мастер-классах по новой музыке в театре, современному танцу и перформансу, театральной критике, театральной педагогике, театральному дизайну приняли участие несколько сотен студентов и молодых профессионалов.
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