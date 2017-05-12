«Электромузей» представит выставку алгоритмического искусства

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22 февраля в галерее «Электромузей» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Автоматическая душа», посвященная алгоритмическому искусству – произведениям, которые создал компьютер.

В экспозицию войдут различные средства автоматической генерирации произведений искусства — от фигуративных изображений до тональной музыки.

Среди них программная реализация арт-генератора, придуманного в XVIII веке Моцартом для создания менуэтов, программа «AARON», помогающая художнику Хэрольду Коэну писать картины, программа «Percussionist's Diary» сербского музыканта и программиста Андреа Андрича.

Также на выставке можно будет услышать «Уральские напевы» — музыкальные произведения, сочиненные ЭВМ с применением аглоритма, который в 1950-х годах разработал математик Рудольф Зарипов.

«Если присмотреться внимательно к произведениям Пикассо, Матисса, Модильяни, Брейгеля, можно увидеть что-то общее в работах каждого мастера. Мы называем это "авторским стилем". Можно сказать, что авторский стиль — это программа, установленная у художника в голове, и вариативность произведений создается изменением параметров в этой программе. Современные технологии позволяют в автоматическом режиме делать то, что раньше делалось вручную. И это касается не только механических видов труда, но и искусства. Представленные на выставке проекты говорят о неминуемой автоматизации труда художника», — говорит куратор и медиахудожник Алексей Шульгин.

Выставка «Автоматическая душа» в «Электромузее» продлится до 16 апреля.



