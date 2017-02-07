Центр авангарда Еврейского музея запускает научную программу

Главным направлением научной программы Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности станет поддержка молодых ученых и воспитание новых научных кадров.

Как сообщает сайт Еврейского музея, программа охватывает изучение авангардного искусства студентами и магистрантами, поддержку молодых ученых, организацию научных событий, организацию профессиональных дискуссий по актуальным темам, публикацию научных сборников и монографий, международные научные обмены, участие в международных и российских грантовых программах.

С середины февраля в Центре авангарда начнется специализированный семинар «Авангардные художественные практики первой половины ХХ века»,разработанный совместно с Государственным институтом искусствознания (ГИИ).

В мае в Центре авангарда и ГИИ пройдет международная конференция молодых ученых, изучающих русский и международный авангард.

Также программа Центра авангарда Еврейского музея предполагает организацию круглых столови других дискуссионных форматов для специалистов по авангардному искусству.

Международные научные обмены планируется выстраивать в двустороннем формате. Они будут включать содействие в принятии зарубежных исследователей, организацию приезда и проведение встреч с известными западными специалистами, а также поддержку научных поездок российских исследователей за рубеж.

Еврейский музей запускает программу совместно с «Энциклопедией русского авангарда», ГИИ, МГУ, ВШЭ, РГГУ и МГХПА им. Строганова. Программа основана на принципах тесного партнерства с научными центрами, вузами, музеями и архивами. Она открыта для присоединения новых партнеров и направлена расширение круга как молодых, так и признанных специалистов, вовлеченных в научные исследования. Организаторы ожидают, что по мере развития программы и запуска ее отдельных направлений, в нее будет включаться всё больше российских и зарубежных институций.



