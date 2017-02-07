Объявлена программа Транссибирского арт-фестиваля

Вадим Репин © Виталий Волобуев / Новосибирская государственная филармония

IV Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Новосибирске с 15 марта по 3 апреля и будет посвящен 80-летию Новосибирской области. Приглашенным коллективом фестиваля в этом году станет Государственный камерный оркестр «Витуозы Москвы».

Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.

В числе звезд фестиваля Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Николас Ангелич, Леонард Шрайбер, Пабло Феррандес, Джулиано Карминьола и Александр Князев.

«Четвертый фестиваль мы решили посвятить Новосибирской области, которой исполняется 80 лет. Новосибирской филармонии также исполняется 80 лет, концерт-открытие Транссибирского арт-фестиваля мы решили посвятить этому событию. — говорит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин. — Несмотря на то, что первый значительный юбилей самого фестиваля будет только в следующем году, программа этого года очень разнообразна. Приезжают музыканты, солисты и даже режиссеры экстра-класса».

Фестиваль откроется концертом американской музыки в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Лоренса Фостера (США), солистка — Дана Чиокарли (фортепиано, Франция).

60-летию Новосибирской консерватории будет посвящен концерт 20 марта, на котором вместе со студенческими коллективами выступят выпускники класса Захара Брона Вадим Репин и Наталья Прищепенко, дирижер — Алексей Шатский.

25 марта на фестивале состоится мировая премьера произведения немецкого композитора Энйотта Шнайдера «Dreamdancers» – концерта для трубы-пикколо, флюгельгорна и оркестра.

Также в программе фестиваля концерты в городах Новосибирской области — Искитиме, Ордынском и Бердске, проект «Дети — детям», программы камерной музыки, творческая встреча с Брюно Монсенжоном и показы его фильмов и многие другие события.

Главная площадка фестиваля — Государственный концертный зал имени Арнольда Каца, новый зал филармонии, открывшийся в 2013 году и, по словам Вадима Репина, ставший одним из необходимых условий в осуществлении идеи фестиваля.



