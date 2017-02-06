Фестиваль особого театра пройдет в Москве© Compagnie de l'Oiseau-Mouche
С 12 по 14 февраля на сцене Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ) в Москве состоится III Фестиваль особого театра «Протеатр. Международные встречи».
Цель фестиваля, который является совместным проектом ЦИМа и РОО социально-творческой реабилитации «Круг», — познакомить московскую публику с лучшими международными практиками в области театральной инклюзии.
Фестиваль ежегодно представляет спектакли иностранных коллективов и мастер-классы от ведущих специалистов инклюзивных театров. Каждый спектакль становится предметом дискуссии со зрителями.
Пять спектаклей коллективов из Парижа. Москвы и Екатеринбурга, которые в этом году вошли в программу фестиваля, объединяет тема «Театр — выразительность социального тела».
Расписание фестиваля опубликовано на сайте ЦИМа.
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