Серебренников, Нетребко и MusicAeterna номинированы на Opera Awards

Среди номинантов премии International Opera Awards 2017 года режиссер Кирилл Серебренников, сопрано Анна Нетребко и хор MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

Вместе с Кириллом Серебренниковым на премию в режиссерской номинации претендуют Роберт Карсен (Канада), Татьяна Гюрбака (Германия), Найджел Лаури (Великобритания), Кристоф Лой (Германия) и Дамиано Микелетто (Италия).

Помимо Анны Нетребко в номинации «Певица» представлены Мария Бенгтссон (Швеция), Стефани д'Устрак (Франция), Кристиана Карг (Германия), Анита Рачвелишвили (Грузия) и Даниэла Синдрам (Германия).

В хоровой номинации MusicAeterna будет конкурировать с Хором имени Арнольда Шенберга (Австрия), а также хоры оперных театров Чикаго (США) , Штутгарта (Германия), Сиднея (Австралия) и Лидса (Великобритания).

Полностью список номинантов International Opera Awards 2017 приводится на сайте премии.

Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии.

Лауреаты International Opera Awards 2017 будут объявлены в Лондоне 7 мая.



