Серебренников, Нетребко и MusicAeterna номинированы на Opera Awards© International Opera Awards
Среди номинантов премии International Opera Awards 2017 года режиссер Кирилл Серебренников, сопрано Анна Нетребко и хор MusicAeterna Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
Вместе с Кириллом Серебренниковым на премию в режиссерской номинации претендуют Роберт Карсен (Канада), Татьяна Гюрбака (Германия), Найджел Лаури (Великобритания), Кристоф Лой (Германия) и Дамиано Микелетто (Италия).
Помимо Анны Нетребко в номинации «Певица» представлены Мария Бенгтссон (Швеция), Стефани д'Устрак (Франция), Кристиана Карг (Германия), Анита Рачвелишвили (Грузия) и Даниэла Синдрам (Германия).
В хоровой номинации MusicAeterna будет конкурировать с Хором имени Арнольда Шенберга (Австрия), а также хоры оперных театров Чикаго (США) , Штутгарта (Германия), Сиднея (Австралия) и Лидса (Великобритания).
Полностью список номинантов International Opera Awards 2017 приводится на сайте премии.
Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии.
Лауреаты International Opera Awards 2017 будут объявлены в Лондоне 7 мая.
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