В Еврейском музее пройдет цикл лекций «Чего хочет еврей?»© Еврейский музей и центр толерантности
В феврале Образовательный центр Еврейского музея и центра толерантности начинает новый цикл лекций «Чего хочет еврей?» / «Что думают об иудаизме еврейские интеллектуалы XXI века?».
Курс посвящен анализу произведений современных интеллектуалов еврейского происхождения, не специализирующихся в области науки о евреях, но сделавших имя в каких-то других, самых разных творческих областях: программировании, науке об искусственном интеллекте и кибернетике, политической науке, литературоведении, теории культуры, философии, гендерном анализе, теории медиа и информационного общества, экономике и кинематографе.
«Мы не только обратимся к специфически еврейским произведениям этих авторов и попытаемся увидеть, как эти произведения связаны с более широкой перспективой их профессиональных взглядов, но и постараемся прояснить темные места при помощи самих авторов», — сообщают организаторы.
В рамках курса запланированы скайп-интервью с Джудит Батлер, Харолдом Блумом, Дугласом Рашкоффым, Давидом Гелернтером, Шломо Авинери, Гилем Аниджаром И Уди Алони.
Ведущий: кандидат философских наук Серж Степанищев, сотрудник Института философии РАН, преподаватель Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, ведущий рубрики о новейшей философии в журнале Furfur, автор книг «Внутренность без внешности. Феноменология не/очень естественного» и «Пустота включает в себя пустоту».
Первая лекция курса «Жак Деррида: по пути в Буэнос-Айрес» состоится 12 февраля. Вход свободный по предварительной регистрации.
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