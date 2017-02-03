В Еврейском музее пройдет цикл лекций «Чего хочет еврей?»

В феврале Образовательный центр Еврейского музея и центра толерантности начинает новый цикл лекций «Чего хочет еврей?» / «Что думают об иудаизме еврейские интеллектуалы XXI века?».

Курс посвящен анализу произведений современных интеллектуалов еврейского происхождения, не специализирующихся в области науки о евреях, но сделавших имя в каких-то других, самых разных творческих областях: программировании, науке об искусственном интеллекте и кибернетике, политической науке, литературоведении, теории культуры, философии, гендерном анализе, теории медиа и информационного общества, экономике и кинематографе.

«Мы не только обратимся к специфически еврейским произведениям этих авторов и попытаемся увидеть, как эти произведения связаны с более широкой перспективой их профессиональных взглядов, но и постараемся прояснить темные места при помощи самих авторов», — сообщают организаторы.

В рамках курса запланированы скайп-интервью с Джудит Батлер, Харолдом Блумом, Дугласом Рашкоффым, Давидом Гелернтером, Шломо Авинери, Гилем Аниджаром И Уди Алони.

Ведущий: кандидат философских наук Серж Степанищев, сотрудник Института философии РАН, преподаватель Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова, ведущий рубрики о новейшей философии в журнале Furfur, автор книг «Внутренность без внешности. Феноменология не/очень естественного» и «Пустота включает в себя пустоту».

Первая лекция курса «Жак Деррида: по пути в Буэнос-Айрес» состоится 12 февраля. Вход свободный по предварительной регистрации.



