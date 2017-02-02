Программа Международного Мемориала на февраль

© Международный Мемориал

Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на февраль 2017 года.

Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, 5/10)

3 февраля в 18:30 — Встреча с поэтом, переводчиком, филологом Ольгой Седаковой

(в цикле «От цензуры и самиздата к свободе печати»; совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России)

Тема встречи — продолжение разговора о неофициальной культурной жизни Москвы в 1960-е — 1980-е годы.

Ольга Седакова расскажет о своем опыте «культурного выживания» в последние 20 лет существования СССР, о свободных научных сообществах, об их роли в развитии гуманитарной мысли того времени.

8 февраля в 19:00 — Показ фильма «Случай» (Польша, 1981)

(в рамках международного кинофестиваля «Документальная среда»)

Режиссер: Кшиштоф Кесьлёвски

В ролях: Богуслав Линда, Тадеуш Ломницкий, Збигнев Запасевич, Богуслава Павелец, Мажена Трыбала и другие.

Молодой человек Витек пытается найти себя — то заключает сделку с госбезопасностью, то вливается в студенческое движение, то погружается в религию. Символом его метаний становится поезд, на который он все время опаздывает.

На эту политическую канву накладывается его любовные искания. Он безрезультатно ищет свою любовь и сам не замечает, как предает любимых женщин.

Фильм демонстрируется на польском языке с русскими субтитрами. 16+

10 февраля в 18:30 — Круглый стол «Концепция "Великой российской революции. 1917–1922": pro et contra»

(в рамках семинара «Левые в России: история и современность», рук. К.Н. Морозов)

Ведущий: Константин Морозов.

В круглом столе примут участие: Владимир Булдаков, Алексей Гусев, Дмитрий Рублев, Теодор Шанин, Александр Шубин.

15 февраля в 19:00 — Показ фильма «Сон-Му — это я» (США, 2015)

(в рамках международного кинофестиваля «Документальная среда»; cовместно с клубом «Фронтлайн»)

Режиссер и автор сченария: Адам Хьёберг

Фильм рассказывает о корейском художнике, который работает под псевдонимом Сон-Му. Он родился в КНДР. Работал художником в отделе пропаганды Корейской народной армии. В 1998 году бежал из Северной Кореи в Китай, затем жил в Лаосе и Таиланде.

С 2001 года живет и работает как свободный художник в Южной Корее, опасаясь репрессий в отношении оставшихся в Северной Корее родственников, принял псевдоним Сон-Му, скрывая своё подлинное имя и отказываясь фотографироваться для прессы. Пишет свои картины в стиле социалистического реализма, зачастую с элементами поп-арта.

Фильм рассказывает о том, как друзья художника помогают ему подготовить свою выставку в Китае, где возникает очень много сложностей для художника, скрывающего свое лицо... В фильме на основе работ художника созданы анимационные эпизоды, рассказывающие о жизни художника в КНДР его детстве и замыслах.

16 февраля в 19:00 — Татьяна Нефедова. «Сельская местность России: экономика, социальная сфера, политика»

(в цикле «В какой стране мы живем?»)

Участники: Наталья Зубаревич, Александр Кынев.

Сельская местность, в которой проживает каждый четвертый россиянин, редко когда попадает в фокус общественного внимания. Между тем именно она и то, что в ней происходит, а не бурлящие крупные города, во многом определяет жизнь страны сейчас и на перспективу. В дискуссии будут подняты вопросы хозяйственного развития российского села, депопуляции и социальной деградации, рурализации российской политики и др.

Куратор проекта: Николай Петров, заведующий лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ.

17 февраля в 18:00 — Открытие звуковой инсталляции «Horchposten 1941 / Я слышу войну»

Международный Мемориал и Фонд им. Фридриха Эберта представляют звуковую инсталляцию Йохена Лангнера и Андреаса фон Вестфалена «Horchposten 1941 / Я слышу войну»

Информация о проекте:

Интерактивная русско-немецкая звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну» вводит слушателя в доступное его личному опыту пространство воспоминаний о боевых действиях на Восточном фронте Второй мировой войны, и, в частности, в пространство осажденного Ленинграда. Цель инсталляции не только ознакомить российских и немецких посетителей с опытом военного поколения своих стран, но и позволить им сменить перспективу: посмотреть на события с точки зрения бывшего врага. Это дает возможность освободиться от традиционной национальной перспективы и услышать диалог воспоминаний.

Звуковое пространство инсталляции разделено на пять зон: советский и немецкий тыл, фронт / территории, находящиеся под контролем той и другой страны, а также находящаяся в центре осада Ленинграда. Посетитель может свободно передвигаться по этому пространству, выбирая свой собственный маршрут.

Так, он сможет, например, следить в немецком тылу за пропагандой и разработкой Генерального плана «Ост», а в советском тылу — услышать об ужасах осады Ленинграда непосредственно от самих осажденных. История обретет для него конкретные черты: человеческие страдания тут для него не абстрактны. Слушатель должен заинтересоваться конкретными людьми и ощутить свою сопричастность им. Посетитель услышит озвученные актерами и актрисами обеих стран отрывки из дневников и писем, а также документов того времени из области экономики, сообщения прессы, доклады органов политической и военной администрации обеих стран.

В центре этого пространства памяти находится сегодняшний человек с его вопросами к нынешнему времени, подвергающему испытанию современные российско-немецкие отношения. Это — попытка диалога двух культур на основе опыта прошлых и нынешних поколений. Попытка разговора о прошлом на основе историй из общего пространства опыта, попытка, принимающая во внимание, что история и ее разные толкования оказывает влияние на нашу современность. Там, где отсутствует общий опыт, часто отсутствует и общий язык и нет общих воспоминаний. Проект «Horchposten 1941 / Я слышу войну» предоставляет пространство для общего опыта и общего языка.

Наряду со звуковой инсталляцией, «Horchposten 1941 / Я слышу войну» в мае этого года будет транслироваться одноименный радиоспектакль на радиостанции Deutschlandfunk, а также на участвовавших в создании данного проекта радиостанциях «Эхо Москвы» и Westdeutscher Rundfunk). Цайт Штифтунг (Die Zeit-Stiftung), Министерство иностранных дел Федеративной республики Германия и Фонд им. Фридриха Эберта в Российской Федерации также выступили спонсорами этого проекта.

Инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну» будет демонстрироваться до 20 марта ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11:00 до 18:00.

22 февраля в 19:00 — Встреча с Владимиром Булдаковым

(в цикле «Историк за верстаком»)

В фокусе этих встреч-бесед — историк и его творческая лаборатория, а также важные проблемы сегодняшней науки, обучения историков, проблемы «исторической политики», а также проблемы формирования исторического сообщества.



