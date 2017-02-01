Depeche Mode объявили дату выхода нового альбома

© Depeche Mode / Twitter

Четырнадцатый студийный альбом «Spirit» британской группы Depeche Mode поступит в продажу 17 марта.

Сообщение об этом сегодня, 1 февраля, появилось в твиттере Depeche Mode.

Группа также опубликовала обложку альбома и сообщила, что первый сингл — «Where's The Revolution» — выйдет 3 февраля.

«Spirit» станет для Depeche Mode первым студийным альбомом после «Delta Machine» (2013). В работе над «Spirit» принял участие продюсер Джеймс Форд из электронного дуэта Simian Mobile Disco, ранее сотрудничавший в качестве продюсера с Arctic Monkeys, Klaxons и Florence + The Machine.

О намерении Depeche Mode записать новый студийный альбом стало известно в начале 2016 года, осенью были объявлены название альбома и мирового тура в его поддержку — «Global Spirit Tour».

Тур начнется в Стокгольме 5 мая 2017 года. В его программу включены два выступления в России: 13 июля в СКК в Петербурге и 15 июля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. По словам одного из основателей группы Энди Флетчера, на этих концертах Depeche Mode сыграют и свои старые хиты.







