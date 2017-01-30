Музей Пушкина представит дар коллекционеров

Иван Теребенев. Наполеон спускает змея. Карикатура. 1813-1814 © Государственный музей А.С. Пушкина

С 1 февраля по 31 марта в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве пройдет выставка, на которой будет представлена коллекция графики XVII-XX веков – дар искусствоведов Анатолия Гостева и Татьяны Алексеевой.

Эта коллекция, подаренная музею в канун его 60-летия, будет показана на выставке «Московская коллекция», которая объединит более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, в том числе малоизвестные рисунки Брюллова, Врубеля, Васнецова, Поленова, Серова, Коровина, Лентулова, Кандинского, Суетина и других русских и зарубежных художников.

«Представленная на выставке коллекция повествует не только о мастерах прошедших эпох, войнах, полетах и падениях цивилизаций. — говорится в сообщении на сайте Музея А.С. Пушкина. — Объединенная ансамблем, она создает совершенно новую культурную среду, открытую миру, куда, по выражению Пушкина: "Все флаги будут в гости..."».

«Для экспозиции в Музее А.С. Пушкина коллекционеры отобрали любимые свои сокровища — произведения мастеров, чьи имена составляют гордость отечественной и мировой культуры».











