Артисты Большого театра готовят перформанс в честь Филипа Гласса

Артисты Большого театра готовят перформанс в честь Филипа ГлассаВедущий солист Большого театра Андрей Меркурьев и прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова в балете «Светлый ручей» (хореография Алексея Ратманского)© Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета
31 января в ГУМе у фонтана состоится музыкально-танцевальный перформанс, посвященный 80-летию Филипа Гласса, в котором примут участие звезды балета Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев.
В сопровождении музыкантов Федора Амосова (скрипка) и Сергея Поспелова (виолончель) они исполнят фрагменты из балета «W.oda» на музыку Двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса.
Премьера балета, хореографом-постановщиком которого стал Андрей Меркурьев, состоится 22 февраля на сцене московского театра «Новая опера».
Восьмидесятилетие Филипа Гласса будут отмечать во всем мире. Юбилейные концерты пройдут в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Белграде и других городах. В день рождения композитора в Нью-Йорке состоится мировая премьера его 11-й симфонии.
«Мне очень давно хотелось поставить балет на музыку Гласса, но я долгие годы не мог реализовать свою давнюю мечту. — говорит Андрей Меркурьев. — На мой взгляд музыка Гласса очень пластична, она хорошо танцуется. Даже удивительно, что до сих пор на нее никто из балетных хореографов не обратил внимание. Я планирую записать наш балет на видео и отправить в качестве подарка Филипу Глассу».
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