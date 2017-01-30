Артисты Большого театра готовят перформанс в честь Филипа Гласса

Ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев и прима-балерина Большого театра Екатерина Крысанова в балете «Светлый ручей» (хореография Алексея Ратманского) © Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета

31 января в ГУМе у фонтана состоится музыкально-танцевальный перформанс, посвященный 80-летию Филипа Гласса, в котором примут участие звезды балета Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев.

В сопровождении музыкантов Федора Амосова (скрипка) и Сергея Поспелова (виолончель) они исполнят фрагменты из балета «W.oda» на музыку Двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса.

Премьера балета, хореографом-постановщиком которого стал Андрей Меркурьев, состоится 22 февраля на сцене московского театра «Новая опера».

Восьмидесятилетие Филипа Гласса будут отмечать во всем мире. Юбилейные концерты пройдут в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Белграде и других городах. В день рождения композитора в Нью-Йорке состоится мировая премьера его 11-й симфонии.

«Мне очень давно хотелось поставить балет на музыку Гласса, но я долгие годы не мог реализовать свою давнюю мечту. — говорит Андрей Меркурьев. — На мой взгляд музыка Гласса очень пластична, она хорошо танцуется. Даже удивительно, что до сих пор на нее никто из балетных хореографов не обратил внимание. Я планирую записать наш балет на видео и отправить в качестве подарка Филипу Глассу».



