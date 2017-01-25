Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве

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В издательстве «Гешарим» готовится к печати книга литературоведа Романа Тименчика «Подземные классики», посвященная жизни и творчеству Иннокентия Анненского и Николая Гумилева.

«В книге рассматриваются эпизоды биографии и творчества двух выдающихся русских поэтов начала XX века, для многих русских читателей явившихся самыми главными поэтами эпохи, и об этом их посмертном бытии в прошлом веке рассказывают отдельные очерки», — говорится в аннотации на сайте издательства.

«В книгу входят и страницы жизни ученицы Иннокентия Анненского и спутницы Николая Гумилева — Анны Ахматовой. Присутствие этих трех поэтов окрасило картину всей русской поэзии на долгое время, и отголоскам их слова уделено первоочередное место в сборнике статей, писавшихся на протяжении четырех десятилетий».

Роман Тименчик — литературовед, исследователь русской литературы начала XX века, профессор кафедры славистики Еврейского университета в Иерусалиме, лауреат Премии Андрея Белого в номинации «Гуманитарные исследования» за книгу «Анна Ахматова в 1960-е годы» председатель жюри премии «Просветитель».

«Оба заглавных героя этой книги провели значительную часть своей посмертной жизни в статусе "подземных классиков", как любили выражаться столетье с лишним, не вчера. — пишет Роман Тименчик во введении к книге. — Сейчас уже, кажется, и не вспомнить, но, по-видимому, это их качество посмертно проклятых и вызвало у пишущего эти строки желание заниматься их биографией и поэтикой в годы поощряемой и субсидируемой амнезии и примкнуть, таким образом, к горсткам исповедников их культов, или цитируя велеречие истекших столетий, наведываться в глубь склепов. Изъясняясь суше, я записался в школы читателей обоих поэтов, причем одновременно, и переходя из класса в класс, стал особенно почитать их несхожесть; а когда выпускником узнал о свидетельствах бунта младшего против старшего, был рад всплытию скрытой драматургии, несомнительно обнаруживавшей величину и жизненную силу обоих».



