Вручена премия «НОС-2016»

© Фонд Михаила Прохорова

Сегодня, 24 января, в московском театре «Гоголь-центр» состоялись финальные дебаты литературной премии «НОС-2016». Главный приз — 700 тысяч рублей и статуэтку-символ премии — присужден Борису Лего за книгу «Сумеречные рассказы».

Прямая трансляция дебатов, в которых приняли участие члены жюри и эксперты премии, а также зрители в зале «Гоголь-центра», велась на сайте Фонда Михаила Прохорова.

В состав жюри премии входили театральный режиссер Константин Богомолов (председатель жюри), кинокритик Антон Долин, переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, историк, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров и доктор филологических наук, профессор МГУ Татьяна Венедиктова.

Экспертный совет премии: литературный критик Анна Наринская, филолог Константин Богданов и создатель книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов.

Модератором дискуссии была Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», соучредитель Фонда Михаила Прохорова.

Помимо Бориса Лего в шорт-лист по итогам 2016 года входили:

Евгений Водолазкин — «Авиатор»;

Кирилл Кобрин — «Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи»;

Сергей Кузнецов — «Калейдоскоп: расходные материалы»;

Владимир Мартынов — «Книга перемен»;

Александра Петрова — «Аппендикс»;

Сергей Лебедев — «Люди августа».

Каждый из финалистов получает по 40 тысяч рублей.

Приз читательских симпатий (200 тысяч рублей) по итогам онлайн-голосования выиграл Игорь Сахновский, автор романа «Свобода по умолчанию».

Премия «НОС» («Новая словесность») была основана а 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.



