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Гослитмузей готовит выставку к столетию революции

News_detailed_picture© kulturologia.ru

С 16 марта по 11 мая Государственный литературный музей проведет в Доме И.С. Остроухова в Трубниках выставку «Двенадцать. Русские писатели как зеркало революции 1917 года».

Как сообщают организаторы, выставка расскажет о двенадцати русских литераторах, наиболее ярко отразивших в своих произведениях противоречивые события той эпохи.

История русской революции будет представлена через призму литературы и судеб Владимира Маяковского, Александра Блока, Алексея Ремизова, Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Максима Горького, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Максимилиана Волошина, Валерия Брюсова, Демьяна Бедного и Анатолия Луначарского.

В экспозицию войдут предметы из коллекции Гослитмузея, ее пространство будет разделено на двенадцать частей — двенадцать глав, каждая из которых посвящена отдельному автору.

На выставке будут проводиться специальные экскурсии, творческие встречи и вечера, а также познавательные занятия для детей.

Из Москвы выставка «Двенадцать. Русские писатели как зеркало революции 1917 года» отправится в Берлин — в мае 2017 года она будет показана в Российском доме науки и культуры, — а затем в другие города Европы.

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