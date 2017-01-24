В России собираются резко повысить госпошлину для иностранных фильмов

В Министерстве культуры РФ и Фонде кино считают необходимым защитить отечественное кинопроизводство от иностранных фильмов, увеличив для них стоимость прокатного удостоверения с 3500 до 5 млн рублей.

В понедельник, 23 января, на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам Года российского кино, министр культуры Владимир Мединский, отметив, что за последние десятилетия «мы потеряли кинопромышленность, полностью и целиком, наш рынок кино в существенной степени был рынком колониальным», заявил, что ситуацию может изменить «сознательная политика госпротекционизма».

В частности, сказал он, нужно «раздвигать время для отечественных кинопремьер», создавать условия для показа российских фильмов-событий, освобождая прокат от избыточного количества голливудских фильмов, таких как «Три икса: мировое господство», на премьеру которого пришлась почти половина сеансов в кинотеатрах России.

По мнению управляющего директора Фонда кино Антона Малышева, сейчас порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий: стоимость прокатного удостоверения, т.е. госпошлины, которая выплачивается при его получении, составляет всего 3500 рублей.

Поэтому государственные чиновники рассматривают увеличение этой суммы до 5 млн рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино», — говорит Малышев.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минкульте, глава министерства поддерживает эту инициативу и собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии. Средтсва, вырученные от продажи прокатных удостоверений, Мединский предлагает передавать Фонду кино и тратить на создание российских фильмов. При этом для них прокатное удостоверение также будет стоить 5 млн рублей, но им эти затраты будут компенсированы.

P.S. Идею многократно повысить госпошлину для иностранных фильмов прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино мы должны все-таки ставить во главу угла интересы зрителей-россиян. Поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Саму идею повысить госпошлину Песков назвал одной из точек зрения, которые бытуют в Минкульте. «Я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения», — добавил пресс-секретарь президента.



