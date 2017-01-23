«Новая опера» представит премьеру «Пассажирки» Вайнберга

27 января в московском театре «Новая опера» состоится премьера оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка» в постановке режиссера Сергея Широкова. Музыкальный руководитель – главный дирижер «Новой оперы» Ян Латам-Кёниг.

Над спектаклем также работают дирижер Андрей Лебедев, художник-постановщик Лариса Ломакина, художник по костюмам Игорь Чапурин, хормейстер Юлия Сенюкова, художник по свету Айвар Салихов и хореограф Олег Глушков.

Дата премьеры выбрана неслучайно: 27 января 1945 года советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц (Освенцим), а с 2006 года, по решению Генеральной ассамблеи ООН, 27 января стало Международным днем памяти жертв Холокоста.

Моисей Вайнберг (1919–1996) написал «Пассажирку» в 1967–1968 годах по заказу Большого театра. По сюжету, на трансатлантическом лайнере через 15 лет после окончания Второй мировой войны встречаются бывшая надзирательница Освенцима Лиза и выжившая в заключении Марта. Сюжет, основанный на мемуарах бывшей узницы концлагеря, оказался близок композитору, который потерял во время Второй мировой войны семью.

Мировая премьера сценической версии «Пассажирки» состоялась в 2010 году на музыкальном фестивале в Брегенце (Австрия), российская премьера — осенью 2016 года в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

«Миссия нашего спектакля, в сущности, сформулирована в эпиграфе оперы — словах Поля Элюара: "Если заглохнет эхо их голосов, то мы погибнем...". — говорит Сергей Широков. — Мы обращаемся, прежде всего, к молодым людям, которые не знают тех обстоятельств, того ужаса, и хотим рассказать им эту историю современным языком. "Пассажирка" — это колоссальное эмоциональное напряжение, это абсолютно "прямое" высказывание, иногда очень трогательное и даже сентиментальное, а в некоторые моменты — безумно жестокое. Это почти античная драма — очень ясная, несмотря на сложность оркестровой фактуры и сверхэспрессию вокальной речи».



