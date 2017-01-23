На «Винзаводе» открывается выставка Дуни Захаровой

© Дуня Захарова

С 24 января по 23 февраля в галерее Osnova в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется персональная выставка Дуни Захаровой «–77,8°C».

В экспозиции будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры, созданные художницей за последний год.

«Название выставки отсылает к моему месту рождения — Якутии, где указанная максимально низкая температура была зарегистрирована в 1938 году, — объясняет Дуня Захарова. — Эта цифра взята как показатель пределов человеческих возможностей. Попытка погрузить зрителя в пространство, где не только верхний слой холодит до мурашек, но и под землей таится глубокий предел вечной мерзлоты. И показать тело, существующее в борьбе за выживание, пытающееся прикрыть себя защитным слоем тепла и, наконец, растворяющееся в бесцветном тумане».

«Но за всем этим холодом прячется любовь, закодированная в фрагментах, выявленных из любовного дискурса и материализовавшиеся в абстрактные формы. Эта непристойная сентиментальность, которая охватывает всю выставку, выступает как некий манифест о праве художника высказывать свои чувства, не боясь оказаться пошлым».

Анатолий Осмоловский: «Дуня Захарова демонстрирует необычайно рафинированные выделанные работы. Она уделяет много внимания качеству поверхностей, достигая максимальной выразительности материала. Это в основном «объекты», т.е. мягкие скульптуры типа кукол. Но таких кукол не найти в магазине. Ее художественный имаджинарий явно отсылает к потустороннему миру, миру сказочному, населенному домовыми, русалками, эльфами. В них чувствуется затаенная угроза. Персонажи Захаровой не добрые, но и не очевидно злые, скорее они — "суверенные существа", имеющие какое-то не вполне понятное происхождение. Они плоды снов, фантазий и бессознательных страхов. Будучи воплощенными, войдя в реальный мир в виде кукол они начинают свою искусственную и безопасную жизнь в художественном мире — становятся объектами для разглядывания. Когда мы смотрим — мы обеззараживаем. Разглядывание лишает фантазмы психической силы».



