Умер Яки Либецайт© CAN - Spoon Records
22 января в возрасте 78 лет умер немецкий барабанщик Яки Либецайт, один из основателей группы Can.
В сообщении на странице группы в фейсбуке говорится, что причиной смерти стала пневмония.
Яки Либецайт родился в Дрездене в 1938 году, в 1960-х играл во фри-джаз квинтете Manfred Schoof, в 1968 году вместе с Хольгером Шукаем, Ирмином Шмидтом, Михаелем Кароли и Дэвидом Джонсоном образовал в Кельне экспериментальную рок-группу Can.
С участием Либецайта группа записала все свои 12 студийных альбомов, в том числе «Tago Mago», «Ege Bamyasi» и «Future Days», его стиль игры на барабанах стал одним из главных элементов в формировании звучания краут-рока. По словам других участников Can, Либецайт играл так, как будто он был «наполовину человек, наполовину машина».
После Can Либецайт участвовал в группе Phantomband, создал собственные ансамбли Drums off Chaos и Club off Chaos, записывался с Михаэлем Ротером, Брайаном Ино, Филипом Джеком, Джа Уобблом и Depeche Mode.
Последним релизом Либецайта стал в 2013 году мини-альбом «Cyclopean». В апреле 2017 года вместе с бывшими участниками Can Ирмином Шмидтом и Малкольмом Муни он должен был играть в Лондоне на концерте «The Can Project», посвященном 50-летию группы.
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