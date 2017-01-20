Российская премьера фильма «Джеки» состоится в «Пионере»© «Пионер»
31 января на открытии второго сезона фестиваля «Бесценные города в кино» в московском кинотеатре «Пионер» впервые в России будет показана биографическая драма Пабло Ларраина «Джеки» (Jackie) с Натали Портман в главной роли.
Эта картина стала голливудским дебютом чилийского режиссера. Мировая премьера фильма о Жаклин Кеннеди состоялась в сентябре 2016 года на Венецианском кинофестивале, где он получил приз за лучший сценарий.
Действие фильма разворачивается в Вашингтоне в первые дни после убийства президента Джона Кеннеди. Время после смерти, когда она еще не до конца осознается и не отпускает близких, составляет саспенс «Джеки» — так же, как в одном из предыдущих фильмов Пабло Ларраина «Посмертно».
Сразу же после трагедии Джеки начинает терять власть в Белом доме, в который уже стучатся политические конкуренты Кеннеди. Но именно ей предстоит бороться за то, каким мир запомнит ее супруга, защищая его имя от интриг и спекуляций. Фильм в деталях воссоздает ритуалы и повседневность вашингтонского Белого дома.
Организатор фестиваля «Бесценные города в кино» — компания Mastercard
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