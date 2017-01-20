Заявление писателей в поддержку Александра Бывшева

Писатели, поэты, журналисты, переводчики выступили с заявлением в поддержку Александра Бывшева из Орловской области, который два года назад был осужден за стихи об Украине, а сейчас подвергается уголовному преследованию за новое стихотворение.

Под заявлением 45 подписей. COLTA.RU приводит его полностью:





Мы, писатели, поэты, журналисты, переводчики более двух лет назад подписавшие заявление в связи с признанием экстремистским стихотворения Александра Бывшева «Украинским патриотам», вынуждены сделать новое заявление.

30 сентября 2016 года против учителя, автора двух стихотворных сборников Александра Бывшева заведено еще одно уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) по факту публикации стихотворения «На независимость Украины», которое в феврале 2015 года из социальных сетей попало в украинские СМИ.

Как и два с половиной года назад, мы считаем себя обязанными заявить: в настойчивом преследовании школьного учителя, имеющего на иждивении пожилых родителей-инвалидов, уже лишившегося работы, средств к существованию и даже возможности получать помощь от друзей (его банковские счета заморожены), мы видим неправомерное применение закона об экстремизме.

Среди подписантов этого обращения люди разных политических взглядов. Мы не оцениваем позицию Бывшева и художественные достоинства его стихов. Мы лишь констатируем: Бывшев подвергается уголовному преследованию за литературные тексты. А подобный подход к литературному творчеству прямо противоречит статье 29 Конституции РФ и статье 19 Всеобщей декларации прав человека.

Мы рассматриваем «Дело Бывшева» как опасный случай преследования человека, вся вина которого лишь в том, что он публично выразил свои общественные и политические симпатии. Требуем немедленного прекращения уголовного дела против Александра Бывшева.

Мы благодарны коллегам, которые присоединились к нашему письму, и приводим общий список подписавшихся:

Константин Азадовский

Александр Архангельский

Нуне Барсегян

Леонид Бахнов

Михаил Берг

Татьяна Бонч-Осмоловская

Марина Бородицкая

Алла Боссарт

Алина Витухновская

Марина Вишневецкая

Владимир Войнович

Татьяна Вольтская

Алиса Ганиева

Варвара Горностаева

Наталья Громова

Денис Гуцко

Виталий Диксон

Александр Долинин

Ольга Дробот

Евгений Ермолин

Виктор Есипов

Георгий Ефремов

Александр Иличевский

Геннадий Калашников

Тимур Кибиров

Николай Кононов

Сергей Костырко

Григорий Кружков

Майя Кучерская

Ирина Левинская

Наталья Мавлевич

Алексей Моторов

Антон Нечаев

Григорий Пасько

Сергей Пархоменко

Александр Подрабинек

Ольга Седакова

Борис Соколов

Наталия Соколовская

Владимир Сотников

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

Любовь Сумм

Людмила Улицкая

Андрей Чернов

Валерий Шубинский



