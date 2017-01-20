Мастерская Дмитрия Брусникина покажет документальный проект в Театре наций

26, 27 и 28 января в Новом пространстве Государственного Театра наций Мастерская Дмитрия Брусникина представит мультижанровый документальный проект «До и после», герои которого – актеры и работники театра старшего поколения, подопечные фонда «Артист».

Премьера спектакля состоялась при поддержке XI Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».

«Молодые актеры и студенты Дмитрия Брусникина второго курса Школы-студии МХАТ, только начинающие свой путь на сцену, рассказывают истории тех, кто этот путь уже прошел», — говорится в сообщении на сайте Театра наций.

Проект «До и после» объединил все виды документального исследования — текст, сценическое движение, фото и видео.

В течение четырех месяцев молодые актеры и студенты и драматург проекта Михаил Дурненков собирали материал, общались с ветеранами сцены — подопечными фонда «Артист». Художник Ксения Перетрухина воссоздала в Новом пространстве пять квартир героев пьесы, между которыми перемещаются зрители спектакля. Составляющей частью спектакля станет документальный фильм Дениса Клеблеева, снятый специально для проекта «До и после».

Все собранные средства будут направлены на программу помощи «SОS» фонда «Артист» в поддержку ветеранов сцены, опекаемых фондом.

Помочь Благотворительному фонду поддержки деятелей искусства «Артист» можно здесь.

Проект продолжает совместную социальную инициативу Театра наций и фестиваля «Территория», в рамках которой созданы спектакли «Бросить легко», о людях с наркозависимостью, и «Прикасаемые», с участием слепоглухих актеров



