Финал премии «НОС-2016» пройдет в Москве

24 января в «Гоголь-центре» в Москве состоится церемония выбора и награждения победителей литературной премии «НОС-2016».

Определение победителя будет проходить в форме публичных дебатов жюри, экспертов и культурной общественности, модератор дискуссии — Ирина Прохорова, соучредитель Фонда Михаила Прохорова.

В состав жюри премии входят театральный режиссер Константин Богомолов (председатель жюри), кинокритик Антон Долин, переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, историк, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров и доктор филологических наук, профессор МГУ Татьяна Венедиктова.

На главный приз — 700 тысяч рублей и статуэтку-символ премии — претендуют семь номинантов, которые вошли в шорт-лист 2016 года:

Евгений Водолазкин — «Авиатор»;

Кирилл Кобрин — «Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи»;

Сергей Кузнецов — «Калейдоскоп: расходные материалы»;

Владимир Мартынов — «Книга Перемен»;

Александра Петрова — «Аппендикс»;

Борис Лего — «Сумеречные рассказы»;

Сергей Лебедев — «Люди августа».

Также на церемонии будет вручен приз читательских симпатий в размере 200 тысяч рублей, определяемый по результатам голосования в интернете.

Премия «НОС» («Новая словесность») была основана а 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.

Гран-при премии «НОС-2015» получил Данила Зайцев за книгу «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева».



