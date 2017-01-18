Финал премии «НОС-2016» пройдет в Москве© Фонд Михаила Прохорова
24 января в «Гоголь-центре» в Москве состоится церемония выбора и награждения победителей литературной премии «НОС-2016».
Определение победителя будет проходить в форме публичных дебатов жюри, экспертов и культурной общественности, модератор дискуссии — Ирина Прохорова, соучредитель Фонда Михаила Прохорова.
В состав жюри премии входят театральный режиссер Константин Богомолов (председатель жюри), кинокритик Антон Долин, переводчик русской литературы Агнешка Любомира Пиотровска, историк, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров и доктор филологических наук, профессор МГУ Татьяна Венедиктова.
На главный приз — 700 тысяч рублей и статуэтку-символ премии — претендуют семь номинантов, которые вошли в шорт-лист 2016 года:
- Евгений Водолазкин — «Авиатор»;
- Кирилл Кобрин — «Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской эпохи»;
- Сергей Кузнецов — «Калейдоскоп: расходные материалы»;
- Владимир Мартынов — «Книга Перемен»;
- Александра Петрова — «Аппендикс»;
- Борис Лего — «Сумеречные рассказы»;
- Сергей Лебедев — «Люди августа».
Также на церемонии будет вручен приз читательских симпатий в размере 200 тысяч рублей, определяемый по результатам голосования в интернете.
Премия «НОС» («Новая словесность») была основана а 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
Гран-при премии «НОС-2015» получил Данила Зайцев за книгу «Повесть и житие Данилы Терентьевича Зайцева».
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