В Москве состоится конференция «Рынок исторического (со)знания»

19 и 20 января Международный Мемориал и Лаборатория публичной истории проведут в Москве конференцию «Рынок исторического (со)знания», секции и круглые столы которой будут посвящены обсуждению вопросов о роли и месте аудитории в поле исторических дискуссий и репрезентаций.

«В последние годы в России возросло общественное внимание к прошлому. Хотя на разных уровнях социальной и политической структуры, в разных медиа и сообществах повестка и характер дискуссий значительно отличаются, мы можем говорить о существовании своего рода "рынка потребления истории", который еще требует осмысления», — пишут организаторы.

На конференции будет поставлен вопрос о взаимодействии высказывания о прошлом (в самом широком смысле — от кино до выставок, от спектаклей до компьютерных игр, от книг до реконструкторских практик) и его аудитории, их влиянии друг на друга в современной России.

Кто является аудиторией высказываний о прошлом и как оценить их влияние на общественное сознание?

Какие формы, темы, периоды истории вызывают широкий резонанс («продаются») и почему?

Каковы мотивы создателей медиа-продуктов для обращения к историческим темам и их ожидания от аудитории?

Как желание «понравиться» меняет форму и содержание исторического высказывания?

Как меняется роль эксперта-историка в современных обстоятельствах?

Эти темы будут обсуждать участники конференции из Архангельска, Волгограда, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Тюмени, Польши, США и Чехии.

В программе конференции секции «История во плоти», «"Третья волна" исследований памяти: теоретические изменения и методологические вызовы», «Локальные практики коммеморации», «Семейные истории», «История как литературная практика», «"Оцифровывая прошлое": история и память в российском интернет-пространстве», а также круглые столы «Современное искусство и политика памяти о репрессиях» и «Чей опыт? Современный российский театр об истории».

Полностью программа конференции «Рынок исторического (со)знания» приводится на сайте «Уроки истории».

Генеральный спонсор конференции – Фонд Михаила Прохорова, при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля, партнер — Библиотека киноискусств имени С.М. Эйзенштейна



