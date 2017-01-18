ММОМА покажет инсталляцию Алексея Морозова

Алексей Морозов. Pontifex Maximus (деталь) © Алексей Морозов

C 9 февраля по 2 апреля в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, 10 будет демонстрироваться инсталляция Алексея Морозова «Pontifex Maximus».

«Pontifex Maximus» — проект, сочетающий в себе скульптуру, архитектуру и инженерное дело. Модель, выполненная в масштабе 1:100 из бетона и металла, представит разные этапы работ по реконструкции вантового моста.

Куратор выставки — Кристина Краснянская.

Pontifex Maximus в переводе с латыни означает «мостостроитель», верховный жрец, великий понтифик. В Древнем Риме мост считался достижением инженерной мысли и был почти священным понятием.

Философы утверждали, что конструкция моста организует пространство, обозначает его границы, создает временное единство — бытие. Своей инсталляцией Алексей Морозов наводит мосты между прошлым и будущим, стремится наладить диалог между теми, кто мы есть, теми, кем были, и теми, кем хотели бы стать.

Скульптор и живописец Алексей Морозов родился в 1974 году, в 1999 году закончил факультет скульптуры МГАХИ имени В.И. Сурикова (творческая мастерская Льва Кербеля), был последователем Тимура Новикова, создателя петербургской Новой академии изящных искусств, возглавляет Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года.



