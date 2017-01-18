Первый канал расследует утечку последней серии «Шерлока»© PBS
Сегодня, 16 января, пресс-служба Первого канала сообщила, что канал проводит расследование в связи с появлением в интерете за день до премьеры третьей, заключительной серии четвертого сезона британского телесериала «Шерлок».
«Первый канал с момента, когда стало известно об утечке, находится в тесном контакте с "Би-би-си" и проводит расследование по выявлению источника материалов, выложенных в интернет», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Первого канала.
«По предварительной версии, причиной была хакерская атака. Полной информацией об инциденте Первый канал будет готов поделиться с коллегами после окончания расследования», — добавили в пресс-службе.
Третья серия четвертого сезона «Шерлока» под названием «The Final Problem» в русской озвучке Первого канала появилась в интернете 14 января.
В тот же день в официальном твиттере сериала было опубликовано сообщение с просьбой к интернет-пользователям не делиться ссылкой на нелегально выложенную серию.
BBC также проводит расследование утечки. Как пишет The Telegraph, британская корпорация, в частности, проверяет версию о причастности к утечке сотрудников Первого канала.
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