Петр Павленский уехал из России© «Громадське» / YouTube
Художник-акционист Петр Павленский объявил, что эмигрирует из России и просит политического убежища во Франции.
Убежища также просит его соратница Оксана Шалыгина и их дети, которые вместе с ними уехали из России 15 декабря прошлого года, рассказал Павленский в эфире украинского телеканала «Громадське».
По словам художника, перед этим их задержали и доставили в Следственный комитет (СК), где допрашивали несколько часов в рамках доследственной проверки по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
«Это уже не политическая статья, это статья, которая подразумевает до десяти лет лишения свободы. — пояснил Павленский. — Нам показали, как мы будем ликвидированы из политического контекста: или режимные лагеря до десяти лет, или мы покидаем пределы границ паспортного контроля».
Художник назвал эмиграцию «лучшим исходом, из того, что могло быть».
P.S. Телеканалу «Дождь» Павленский сообщил, что основанием для доследственной проверки в отношении него и Шалыгиной послужило заявление, поступившее от актрисы «Театра.doc» Анастасии Слониной.
P.P.S. Подробностями событий, ставших основанием для проверки СК, поделился с «Новой газетой» режиссер «Театра.doc» Всеволод Лисовский.
По его словам, Павленский, Шалыгина и двое неизвестных избили актера «Театра.doc», который встречался со Слониной, а ее саму в декабре пытались изнасиловать и «нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни». Павленский подтверждает, что Слонина была у них в гостях, но совершение насилия в ее отношении отрицает.
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