Инна Соловьева прочитает курс лекций о Станиславском

© Культурный центр «Хитровка»

В феврале в московском культурном центре «Хитровка» состоится цикл лекций историка театра Инны Соловьевой «Станиславский: система как свобода».

На трех встречах Инна Соловьева расскажет о том, каким был Константин Сергеевич Станиславский в жизни и на сцене, для чего он создавал свою «систему» и почему считал ее способом достижения подлинной свободы, сообщают организаторы.

На первой лекции «Его жизнь в искусстве» (4 февраля) пойдет разговор об одной из главных театральных книг XX века — «Моя жизни в искусстве». Что это? Автобиография великого человека? Введение в знаменитую систему Станиславского? Или что-то сверх того и, может быть, самое важное? В каком возрасте стоит впервые читать эту книгу и каким в ней открывается известный всему миру режиссер, актер и создатель системы?

Вторая встреча (11 февраля) будет посвящена феномену Станиславского на сцене. В это сложно поверить, но Станиславский-актер боялся сцены и зала. И при этом обладал невероятным актерским обаянием. Современники писали, что от него нельзя было отвести глаз. Кроме того, он был еще и идеальным партнером для своих коллег. Что это за удивительное явление — Станиславский на сцене?

Третья лекция (18 февраля) — о знаменитой на весь мир «системе» Станиславского. Для кого и зачем он ее создавал? Как она использовалась и как служила делу? Каким образом была связана с «идеей МХТ» и в какие приключения попадала в XX веке?

Инна Соловьева — доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, автор книг о Московском Художественном театре и МХАТе II, лауреат многих премий, в том числе Государственной премии и Премии Станиславского.



