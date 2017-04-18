«Геликон-опера» представит новую «Турандот»

28 января в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» состоится премьера оперы Пуччини «Турандот» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Бертмана.

Премьерные представления в зале «Стравинский» также состоятся 29 января и 2–5 февраля, сообщает сайт «Геликон-оперы».

Премьера готовится в рамках интернационального проекта «Евразийская опера», в котором участвуют художник-постановщик Камелия Куу (Канада) и художник по свету Томас Хазе (США).

Музыкальный руководитель постановки — Владимир Федосеев.

Последнюю оперу Пуччини, оставшуюся незаконченной, часто ставят в версии Франко Альфано со счастливым финалом.

Дмитрий Бертман выбрал иное решение. «Мы делаем постановку в редакции Пуччини, и заканчиваем спектакль в том месте, где остановился композитор — на смерти Лиу», — говорит режиссер.











