За два года в России по требованию прокуратуры заблокировано 1200 сайтов

За два года в России по требованию прокуратуры заблокировано 1200 сайтовЮрий Чайка на рабчей встрече с президентом Владимиром Путиным. Москва, Кремль, октябрь 2016 года© Пресс-служба Президента России
По словам генерального прокурора РФ Юрия Чайки, с 2014 года в России по требованию прокуроров был прекращен доступ к 1200 сайтам.
Как передает «Интерфакс», генпрокурор рассказал об этом сегодня, 12 января, на заседании в Москве, посвященном празднованию 295-летия прокуратуры России.
Чайка также сообщил, что с 19 800 интернет-страниц была удалена запрещенная информация.
Он отметил, что прокуроры делают все возможное для предотвращения насаждения радикальной идеологии и вербовки молодежи в террористические организации через интернет.
В 2015 году Генпрокуратура разработала инструкцию по оперативной внесудебной блокировке интернет-ресурсов за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Согласно инструкции, решение о внесудебной блокировке принимает генпрокурор или его заместители в федеральных округах по результатам экспертного исследования в области лингвистики, социальной психологии или религиоведения, но «в случае если информационные материалы с явными признаками экстремистской направленности имеют или могут иметь широкий общественный резонанс, очевидна необходимость оперативного пресечения их распространения, проведения экспертного расследования не требуется».
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