За два года в России по требованию прокуратуры заблокировано 1200 сайтов

Юрий Чайка на рабчей встрече с президентом Владимиром Путиным. Москва, Кремль, октябрь 2016 года © Пресс-служба Президента России

По словам генерального прокурора РФ Юрия Чайки, с 2014 года в России по требованию прокуроров был прекращен доступ к 1200 сайтам.

Как передает «Интерфакс», генпрокурор рассказал об этом сегодня, 12 января, на заседании в Москве, посвященном празднованию 295-летия прокуратуры России.

Чайка также сообщил, что с 19 800 интернет-страниц была удалена запрещенная информация.

Он отметил, что прокуроры делают все возможное для предотвращения насаждения радикальной идеологии и вербовки молодежи в террористические организации через интернет.

В 2015 году Генпрокуратура разработала инструкцию по оперативной внесудебной блокировке интернет-ресурсов за «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Согласно инструкции, решение о внесудебной блокировке принимает генпрокурор или его заместители в федеральных округах по результатам экспертного исследования в области лингвистики, социальной психологии или религиоведения, но «в случае если информационные материалы с явными признаками экстремистской направленности имеют или могут иметь широкий общественный резонанс, очевидна необходимость оперативного пресечения их распространения, проведения экспертного расследования не требуется».



