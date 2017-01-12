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Джей-Джей Йохансон выступит в Москве

News_detailed_picture© Frédérique Ménard-Aubin / FIJM

26 января в московском клубе Yotaspace состоится концерт шведского певца и продюсера Джей-Джей Йохансона.

Уже его дебютная пластинка, «Whiskey» (1996), на которой были записаны композиции в стиле трип-хоп с элементами джаза, вызвала большой интерес у критиков и у слушателей.

С тех пор Джей-Джей Йохансон записал еще девять студийных альбомов. Последний из них, «Opium», спродюсированный основателем Cocteau Twins Робином Гатри и немецким электронным дуэтом Funkstörung, вышел летом в 2015 года.

Музыкант успешно гастролирует по всему миру, много раз приезжал в Россию.

Подробную информацию о московском концерте 26 января можно получить на сайте клуба Yotaspace.













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