Братья Коэн впервые снимут сериал

© NME

Первым телесериалом в фильмографии Джоэла и Итана Коэнов станет вестерн «Баллада о Бастере Скраггсе» (The Ballad of Buster Scruggs).

Как сообщает Variety, это будет мини-сериал, т.е. количество серий определено заранее. Братья уже написали сценарий, основанный на их оригинальной идее. Подробности сюжета не разглашаются, но уже известно, что в нем будут переплетены шесть разных историй.

Братья Коэн раньше уже обращались к жанру вестерна — в 2007 году они сняли фильм «Старикам тут не место» (No Country for Old Men), получивший четыре «Оскара», а в 2010-м — «Железную хватку» (True Grit), которая несколько недель лидировала в американском прокате, став самым кассовым фильмом Коэнов и одним из самых кассовых вестернов в истории.

Также Коэны будут работать над сериалом в качестве продюсеров через свой лейбл Mike Zoss Productions совместно с Annapurna Television — подразделением американской компании Annapurna Pictures, среди проектов которой психологическая драма Томаса Пола Андерсона «Мастер» (The Master), неонуар Эндрю Доминика «Ограбление казино» (Killing Them Softly), политический триллер Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» (Zero Dark Thirty) и криминальная трагикомедия Дэвида Оуэна Расселла «Афера по-американски» (American Hustle).

По замыслу продюсеров, «Балладу о Бастере Скраггсе» не только будут транслировать по телевидению, но и покажут в кинотеатрах. Когда именно выйдет сериал, пока не сообщается.