ММОМА представит ретроспективу Валерия Айзенберга

Валерий Айзенберг. Интеллектуальный лес - лесополоса. 1992 © Валерий Айзенберг / ММОМА

24 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) в Ермолаевском, 17 откроется выставка «Migratio» («Миграция») Валерия Айзенберга.

Название ретроспективы одного из самых известных российских художников, основателя программы «Escape», которая была представлена в Российском павильоне на Венецианской биеннале 2005 года, имеет несколько уровней прочтения, отражая смысловые пласты, заложенные в выставку самим художником и куратором, Леонидом Бажановым.

«Миграция» — созвучное названию проекта и близкое Валерию Айзенбергу понятие. Это связано не только с обширной географией жизни художника (Украина, Россия, Америка, Израиль), но и со стремительными перемещениями в творчестве, броуновским движением в поле искусства.

В экспозиции будут представлены работы, созданные Валерием Айзенбергом за последние 40 лет. Выставка выстроит их не в свойственном ретроспекции хронологическом порядке линии жизни, а сгруппирует особым инсталляционным образом. Связанные одним сюжетом, работы из разных периодов творчества художника замыкаются сами на себе, рождая у зрителя мгновенный эмоциональный сигнал — MIG — мимолетную вспышку, которая и рождает приятие произведения искусства.

Синопсисы, подготовленные художником ко всем группам объектов в выставке, служат ключом к пониманию инсталляций и раскрывают стремление и любовь автора к наблюдению, отстраненности и аналитическому дистанцированию — RATIO.

Выставка «Migratio» Валерия Айзенберга в ММОМА продлится до 5 марта.



