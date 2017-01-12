В Гамбурге открывается новое здание филармонии стоимостью 866 млн евро© Iwan Baan / n-tv.de
Сегодня, 11 января, на берегу Эльбы в портовом квартале Гамбурга состоится официальная церемония открытия комплекса Elbphilharmonie, строительство которого продолжалось 10 лет и обошлось в 865,65 млн евро.
Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, за эти годы стоимость строительства выросла в несколько раз, из общей суммы расходов на долю городского бюджета в результате пришлось почти 790 млн евро.
Проект Elbphilharmonie был разработан швейцарским архитектурным бюро Herzog & de Meuron, 18-этажная стеклянная конструкция возведена на крыше 8-этажного склада, построенного в 1960-х годах, пишет The New York Times.
Помимо концертного зала вместимостью 2100 зрителей, стены которого покрывают 10 000 акустических панелей, в здании разместился отель и жилой комплекс на 45 апартаментов. По эскалатору, проложенному в туннеле, посетители Elbphilharmonie могут подняться на большую обзорную террасу, с которой открывается вид на гамбургский порт.
Строительные работы были завершены в октябре 2016 года, акустику нового зала протестировал франузский контратенор Филипп Жарусски, а в конце ноября там прошел первый концерт. Сегодня, в день официального открытия, на сцену Elbphilharmonie выйдут музыканты Симфонического оркестра Северогерманского радио под управлением Томаса Хенгельброка.
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