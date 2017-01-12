Программа Международного Мемориала на январь

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Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» объявило программу мероприятий на январь 2017 года.

Конференц-зал Международного Мемориала (Каретный ряд, 5/10)

18 января 19:00 — Общество и политика: взаимоотношения в треугольнике «политические элиты — активисты — рядовые граждане»

(в цикле «В какой стране мы живем?»)

Популизм политиков и патернализм граждан как две стороны одной медали. Запрос граждан и предложение политиков. Политизация — деполитизация — что влияет на ход маятника?

В семинаре примут участие Лев Гудков, Татьяна Ворожейкина, Борис Макаренко.

«Мемориал» продолжает цикл экспертных лекций и дискуссий по современному состоянию, проблемам и перспективам развития российского государства и общества «В какой стране мы живем». Экспертные обсуждения проходят раз в месяц по широкому кругу проблем с участием ведущих экспертов, журналистов, политиков.

Участниками обсуждений были Лев Гудков, Кирилл Рогов, Наталья Зубаревич, Владимир Милов, Борис Макаренко и другие.

Куратор проекта Николай Петров, заведующий лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ.

19–20 января — Конференция «Рынок исторического (со)знания»

Организаторы: Международный Мемориал и Лаборатория публичной истории

Секции и круглые столы конференции будут посвящены обсуждению вопросов о роли и месте аудитории в поле исторических дискуссий и репрезентаций. Среди них: кто является аудиторией высказываний о прошлом и как оценить влияние подобных высказываний на общественное сознание? Какие формы, темы, периоды истории вызывают широкий резонанс («продаются») и почему? Каковы мотивы создателей медиа-продуктов для обращения к историческим темам и их ожидания от аудитории? Как желание «понравиться» меняет форму и содержание исторического высказывания? Как меняется роль эксперта-историка в современных обстоятельствах?

К участию приглашаются все заинтересованные лица.

Прием заявок: до 10 января, подробнее — здесь

Участие в качестве слушателей — открытое (перед конференцией будет опубликована форма регистрации)

25 января в 10:00 — Третьи Абрамкинские чтения

Организаторы: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия» (Абрамкинский Центр), Московская Хельсинкская группа, Институт прав человека (Москва), Международное общество «Мемориал»

Цель чтений — обмен мнениями по поводу будущего российской системы назначения и исполнения наказаний, исходя из ее текущего состояния, и с помощью специалистов «смежных профессий» предложить оптимальную стратегию развития системы уголовного правосудия «на перспективу», с тем чтобы она максимально отвечала принципам и стандартам соблюдения прав человека, запросам общества и возможностям государства в XXI веке.

Общая задача — проектирование «тюрьмы будущего» или «будущего без тюрьмы», поиск путей модернизации системы назначения и исполнения наказаний.

Вопросы, которые предлагается отразить в докладах и обсудить в дискуссиях:

Насколько те преимущества, которые дает применение тюремного заключения в качестве уголовного наказания, превышает сегодня то зло, которое при этом оно неизбежно наносит — осужденным и их близким, обществу и государству?

«Тюрьма XXI века» — это то, что есть на данный момент, или это идеал, к которому надо стремиться? Есть ли востребованность/понимание в обществе, что плохая тюрьма нам не нужна вовсе?

Должно ли общество сказать НЕТ тюрьме как средству наказания, исправления, «социальной реабилитации», если цель системы уголовного правосудия сохранить применение лишения свободы столь же широко, как сейчас. Как общество может донести свое мнение до «органов, принимающих решения»?

Какая модернизация нужна уголовно-исполнительной системе и может ли (поможет ли) «тюремная» реформа нейтрализовать ущерб, который причиняет УИС ввиду своего нынешнего состояния и масштаба? Согласится ли ведомство на свою модернизацию с помощью «внешних» к нему гражданских сил?

До каких пределов можно в принципе сократить применение заключения под стражу и лишения свободы — сегодня, в ближайшей перспективе и неотдаленном будущем? Какие условия для кардинального сокращения колоний, тюрем и СИЗО есть либо появятся в обозримом будущем, есть ли ресурс для этого у власти и гражданского общества в их нынешнем состоянии и с учетом возможной эволюции?

Насколько модель идеальной российской тюрьмы отличается от западных ее вариантов? Сравнительные тенденции — к чему могут привести тюрьмоведение или пенологическая мысль и практика? У нас и «у них» — возможна ли одна модель «тюрьмы будущего»?

Как безопасность общества соотносится с масштабами и последствиями изоляции заключенных как меры пресечения и наказания? В чем их баланс для разных культур? Куда будет смещаться дисбаланс при нынешних тенденциях — у нас и за рубежом.

Как обеспечить права человека, нарушившего закон, дать ему «еще один шанс»? «Нормализация» тюрьмы, приближение условий содержания к жизни на воле («Тюрьма — не санаторий").

Механизмы не-тюремного воздействия на правонарушителей; кто из них и почему опасен для общества. Перспективы развития альтернатив лишению свободы. «Острог» — кратковременное заключение для острастки и вразумления как альтернатива тюрьме.

Что показал 8-летний опыт общественного контроля мест принудительного содержания? Какова реакция УИС на критику и контроль со стороны общества - главным образом, защитительная или направленная на диалог и конструктивные изменения? Роль ОНК (общественных наблюдательных комиссий) в «тюремной модернизации».

Участники: специалисты и гражданские активисты, работающие в сфере уголовного правосудия и исполнения наказаний, защиты прав людей, заключенных под стражу или отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Контакты:

Валерий Сергеев: +7 926 310 8708, sodeistvie@prison.org

Валентин Гефтер: +7 916 089 3036, vmgefter@mail.ru

26 января в 19:00 — Презентация книги «Диссиденты. Двадцать разговоров»

Под обложкой этой книги объединены самые разные голоса, в свое время — с конца 1950-х до середины 1980-х — принадлежавшие в СССР общественному движению инакомыслящих, получившему имя диссидентства.

Это голоса разных поколений, разных политических убеждений, разных судеб. Советское диссидентство никогда не было монолитным политическим движением — это всегда был разноголосый хор, объединенный не политическими, но этическими установками. Книга «Диссиденты» дает ему возможность быть услышанным.

Книга — результат двухлетнего проекта COLTA.RU и Фонда имени Генриха Бёлля. За это время были осуществлены и опубликованы на COLTA.RU двадцать интервью с участниками правозащитного движения в СССР.

Книга «Диссиденты» вышла в издательстве АСТ в рамках проекта Ильи Данишевского «Ангедония».

27 января в 19:00 — Встреча с Ириной Савельевой

(в цикле «Историк за верстаком»)

Ирина Савельева — российский историк, доктор исторических наук , специалист по теории, истории и методологии исторической науки и социологии знания.

Научные труды Ирины Савельевой (большинство написано в соавторстве с А.В. Полетаевым) посвящены вопросам социологии истории, проблемам формирования массовых исторических представлений, формам трансляции исторического знания, понятию «историческое время» .

Цикл «Историк за верстаком» рассчитан на историков, студентов и аспирантов исторических факультетов, а также всех, кто интересуется исторической наукой и ее проблемами.

Руководители цикла: Константин Морозов и Никита Соколов





Вне Международного Мемориала»

С 12 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года во внутреннем дворе Музея Москвы — выставка «"Когда мы вернемся в город..." Варлам Шаламов в Москве», подготовленная московским «Мемориалом» вместе с редакцией сайта Shalamov.ru.

Судьба и творчество писателя, увиденные через призму его отношений с городом — основная тема выставки, которая будет развита и дополнена мероприятиями сопроводительной программы:

17 января в 19:00 — Круглый стол «Прямой наследник русского модернизма. Варлам Шаламов и авангардная традиция»

Лекторий Музея Москвы

Участники:

Валерий Есипов — писатель, журналист, автор биографии Варлама Шаламова, вышедшей в 2012 году в серии ЖЗЛ

Сергей Соловьев — историк, главный редактор сайта Shalamov.ru

Илья Кукулин — литературовед, культуролог, специалист по русской литературе 1910-х — 1920-х lгодов (НИУ ВШЭ)

Сергей Бондаренко — историк, исследователь творчества Варлама Шаламова («Мемориал»)

17 января исполнится 35 лет со дня смерти писателя. В этот день состоится разговор об основах его творчества. Как вышло, что «лагерная проза» стала наследницей художественных экспериментов начала ХХ века? Какую роль сыграла московская авангардная школа в становлении писателя Шаламова? Что такое «новая проза» Шаламова и как нужно читать его «Колымские рассказы»?

Казалось бы, свободные художественные эксперименты начала ХХ века к середине столетия ушли в небытие, задавленные идеологической цензурой и ужасом советской действительности. Но автор самого глубокого и правдивого свидетельства о колымских лагерях — предельного, худшего варианта этой действительности — прямо называл себя продолжателем авангардной традиции.

24 января в 19:00 — «И улицы сойдут с ума». Презентация и обсуждение городских проектов, посвященных Варламу Шаламову

Лекторий Музея Москвы

Участники:

Максим Горбов — директор фестиваля «Четвертая Вологда»

Сергей Никитин — основатель Velonotte Academy, автор проекта литературно-гастрономического формирующего перформанса «Шаламовское конфетти» в рамках Х Московской Велоночи (2016)

Ирина Галкова, Сергей Соловьев — организаторы литературно-просветительской программы «Москва Варлама Шаламова» («Мемориал», Shalamov.ru)

Городское пространство и пространство книги — два разных мира, соединяемые фигурой автора, родившегося, жившего, писавшего здесь, создавшего свой образ города. Сложность Варлама Шаламова как писателя и его непростой жизненный путь делают его популяризацию в пространстве города весьма непростой задачей. Однако в последнее время было реализовано несколько таких проектов, посвященных Шаламову, в двух важнейших городах его судьбы — Вологде и Москве.

30 января в 20:00 — Спектакль «Анна Ивановна» по пьесе Варлама Шаламова

Студия «Театр». Филипповский пер., д. 11

Режиссер: Алексей Левинский

«Суть первой картины — ее обыкновенность. Убийство не должно никого удивлять. Во второй картине показано "арестантское счастье" — больничная койка для работяги и работа по специальности для зэка-врача. Но это счастье хрупко, непрочно, и его разрушает столкновение с «высшими силами», которые судорожно, торопливо играют роль начальства — всевозможного начальства. Третья картина — центр пьесы. Здесь рассказано все о прошлом, предсказано будущее. Всем. После лабиринта "геометрических чертежей" в кабинете следователя (четвертая картина) — шутовской карнавал этапа. В пятой картине все делают свое дело весело и равнодушно. Никто — ни начальники, ни заключенные не задумываются над смыслом того, что происходит. Все — люди и в то же время не люди». (Варлам Шаламов)

«Театр для меня — это штудирование, это объект изучения, это целая страна, а ее населенные пункты — пьесы. Через конкретную театральную работу мы пытаемся понять и моральные, и психологические, и мировоззренческие вещи». (Алексей Левинский)

Вход свободный.

4 февраля в 13:00 — Экскурсия «Москва Варлама Шаламова»

Место встречи — в конце Никольской улицы, между «Наутилусом» и входом в метро «Лубянка», экскурсовод — Сергей Соловьев, маршрут: Большой Черкасский переулок — Лубянская площадь — Охотный ряд — Моховая улица — Кропоткинская улица — Гоголевский бульвар – Чистый переулок.

Судьба человека, вплетенная в историю города: от авангардных кружков 1920-х годов и студенческой комнатки близ Китайгородской стены до одинокой старости гения, не дождавшегося признания. Два ареста и два возвращения. Семейная драма. Поиск новой формы для отображения нечеловеческого опыта, поиск путей выживания — физического и духовного. Всё это было в Москве, немые свидетели тому — московские дома, московские переулки.



