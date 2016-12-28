В Брянске открыли мемориальную доску Леониду Добычину

27 декабря в центре Брянска была открыта мемориальная доска в честь писателя Леонида Ивановича Добычина (1894-1936?).

Как сообщает фейсбук-сообщество, посвященное писателю, памятная табличка установлена на доме №49 по улице Октябрьской, рядом с не сохранившимся домом, где Леонид Добычин жил с 1927 по 1934 год.

«В своих рассказах он увековечил наш город и его жителей послереволюционной эпохи», — написано на мемориальной доске.

Леонид Добычин переехал с семьей в Брянск в 1918 году и прожил там 16 лет — работал учителем на курсах для переэкзаменующихся, статистиком-экономистом в Губстатбюро и в других учреждениях города. Именно в брянский период состоялась первая публикация его рассказов, была создана бóльшая часть его произведений.

Инициатива увековечить имя Добычина в Брянске принадлежит автору книги о писателе Эльвире Голубевой, пишет онлайн-издание «Брянская улица».

Впервые предложение установить мемориальную доску прозвучало в Брянске на читательской конференции «Писатель Леонид Добычин и облик Брянска 20-х, 30-х годов XX века». По итогам конференции ее участники составили обращение об увековечении памяти писателя в Брянске.



