В 2016 году на Украине снесли 1300 памятников Ленину

В 2016 году на Украине снесли 1300 памятников ЛенинуДемонтаж памятника Ленину в Запорожье, март 2016 года© 061.ua
За прошедший год во исполнение закона о декоммунизации на территории Украины демонтировали 1320 памятников Ленину и переименовали 51 493 улицы.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.
«В Украине демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина — 1320. Напомним, что после России, Украина оставалась страной с наибольшим количеством "лениных" в публичном пространстве», — говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в марте 2016 года в Запорожье был снесен самый большой памятник Ленину на территории Украины.
Кроме того, в 2016 году Верховная рада переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (в том числе 32 города). При выборе новых названий населенных пунктов, отмечается в сообщении, Верховная рада преимущественно опиралась на предложения местных общин.
Согласно закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики», принятому Верховной радой Украины в апреле 2015 года, изменению подлежат топонимы, имеющие коммунистическое происхождение, а памятники Ленину подлежат демонтажу, поскольку относятся к «символике коммунистического тоталитарного режима».
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