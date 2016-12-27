В Непале будет проходить триеннале современного искусства

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24 марта 2017 года в столице Непала Катманду впервые начнется триеннале современного искусства.

Как сообщает Artforum в триеннале, организованной Художественным фондом «Сиддхартха», примут участие более 50 художников из 25 стран мира.

Тема триеннале — «Мой город, моя студия / Мой город, моя жизнь». Участники проекта будут исследовать взамиоотношения искусства и города.

«Город — это своего рода контейнер, в котором прямым и косвенным образом сохраняются история, привычки и традиции людей», — говорит куратор первой триеннале в Катманду, арт-директор гентского музея SMAK Филипп ван Каутерен. По его словам, участникам триеннале предстоит стать археологами, откапывающими «социокультурную ткань города, его цвета и запахи, прошлое, настоящее и будущее, реальные и вымышленные истории» и использующими их в своей художественной практике.

В программе первой триеннале в Катманду воркшопы, мастер-классы, социальные проекты и международный коллоквиум под руководством индийского куратора Веранганакумари Соланки.

Также сообщается, что триеннале посвящена памяти жертв землетрясений в Непале, которые весной 2015 года унесли жизни более 8000 человек.



