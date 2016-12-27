Для показа спектаклей в кинозалах потребуются прокатные удостоверения© Sim Canetty-Clarke
Согласно постановлению правительства РФ, при трансляции спектаклей в кинозалах теперь будет необходимо получать прокатные удостоверения.
Постановление «О внесении изменений в Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм» от 21 декабря, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
К трем существующим способам использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение (показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе и показ фильма в кинозале и прокат фильма на материальном носителе), добавлен «показ фильма другими техническими способами».
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры, изменения в правилах обусловлены необходимостью привести их в «соо соответствие со статьей 3 Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", в частности, с абзацем, дающим определение показа фильма — "показ фильма — публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами"».
«Имеется в виду, что прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей, которые в последнее время получили широкое распространение», — прокомментировали в пресс-службе Минкульта, уточнив, что изменения не распространяются на показы в онлайн-кинотеатрах.
новости
18:33Перенесено рассмотрение диссертации Мединского диссоветом МГУ
16:42Курентзис и MusicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Москве
15:30В 2016 году на Украине снесли 1300 памятников Ленину
15:08В память о погибших в авиакатастрофе над Черным морем прозвучит «Реквием» Верди
13:27В Непале будет проходить триеннале современного искусства
12:51Суд во Владивостоке постановил уничтожить Библию
11:45В московской школе отменили курс «Истоки» по требованию родителей
9:32Для показа спектаклей в кинозалах потребуются прокатные удостоверения
Вчера
18:10«Пионер» покажет фильм «Мой друг доктор Лиза»Все новости