Для показа спектаклей в кинозалах потребуются прокатные удостоверения

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Согласно постановлению правительства РФ, при трансляции спектаклей в кинозалах теперь будет необходимо получать прокатные удостоверения.

Постановление «О внесении изменений в Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм» от 21 декабря, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

К трем существующим способам использования фильма, для которых нужно получать прокатное удостоверение (показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе и показ фильма в кинозале и прокат фильма на материальном носителе), добавлен «показ фильма другими техническими способами».

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры, изменения в правилах обусловлены необходимостью привести их в «соо соответствие со статьей 3 Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", в частности, с абзацем, дающим определение показа фильма — "показ фильма — публичная демонстрация фильма, осуществляемая в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению и другими техническими способами"».

«Имеется в виду, что прокатное удостоверение теперь необходимо будет получать, например, при демонстрациях в кинозалах трансляций оперных спектаклей, которые в последнее время получили широкое распространение», — прокомментировали в пресс-службе Минкульта, уточнив, что изменения не распространяются на показы в онлайн-кинотеатрах.



