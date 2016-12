Умер Джордж Майкл

© Chris Radburn / PA Wire

25 декабря в своем доме в Оксфордшире в возрасте 53 лет умер британский поп-певец и автор песен Джордж Майкл.

Как сообщает BBC со ссылкой на агента музыканта, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился в 1963 году в Лондоне в семье грека-киприота и англичанки, в 1982 году создал со своим школьным другом Эндрю Риджли дуэт Wham!.

Весной 1984 года сингл Wham! «Wake Me Up Before You Go-Go» занимает первые места в чартах Великобритании, США и еще девяти стран мира, летом того же года вышел сингл «Careless Whisper», ставший лучшей песней 1985 года в США и возглавлявший чарты 25 стран. Мировым хитом также стала вышедшая в декабре 1984 года песня «Last Christmas».

После распада Wham! Джордж Майкл начал сольную карьеру, его дебютная пластинка «Faith» (1987) разошлась тиражом более 25 млн копий и получила премию «Грэмми» в категории «Альбом года». В 1988 году певец отправился в мировой тур, в Лос-Анджелесе он спел с Аретой Франклин песню «I Knew You Were Waiting (For Me)», которая выиграла «Грэмми» как лучший R&B дуэт.

В перерыве между альбомами «Listen Without Prejudice, Vol. 1» (1990) с хитовым синглом «Freedom! '90» и «Older» (1996) Джордж Майкл записал дуэт с Элтоном Джоном «Don't Let the Sun Go Down on Me» (1991), выпустил сингл «Too Funky» (1992) и спел с группой Queen на концерте памяти Фредди Меркьюри.

В 1999 году Джордж Майкл выпустил альбом кавер-версий своих любимых песен «Songs From The Last Century». В 2002 году вышла его песня «Shoot The Dog», политическая сатира на Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, вошедшая в альбом «Patience» (2004), который дебютировал в Великобритании на первом месте.

Осенью 2010 года лондонский суд приговорил Джорджа Майкла к двухмесячному заключению за вождение автомобиля под воздействием наркотиков и штрафу за хранение марихуаны, в 2011 году у певца была диагностирована пневмония, болезнь протекала очень тяжело, он находился между жизнью и смертью и едва не потерял голос. В 2014 году вышел последний сольный альбом и единственный live-альбом Джорджа Майкла — «Symphonica».

За 30-летнюю карьеру Джорджа Майкла семь его синглов стали первыми в Великобритании, восемь — в США, во всем мире было продано более 100 млн копий его пластинок. Джордж Майкл является одним из самых коммерчески успешных британских поп-музыкантов и занимает 40-е место в списке самых популярных артистов всех времен по версии журнала Billboard.