Вручена переводческая премия «Мастер»

Ксения Старосельская © Алексей Моторов

23 декабря в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве состоялась церемония вручения премии «Мастер-2016» гильдии «Мастера литературного перевода» за лучшие переводы произведений иностранной литературы на русский язык.

Лауреатом премии «Мастер» в номинации «Проза» стала Ксения Старосельская. Она награждена за перевод книги Адама Водницкого «Провансальский триптих» (Издательство Ивана Лимбаха).

В номинации «Поэзия» премию получили Георгий Ефремов за книгу «Томас Венцлова. Похвала острову. Избранные стихотворения. 1965–2015» (Издательство Ивана Лимбаха) и переводы стихов Гитиса Норвиласа, Йонаса Айстиса, Альфонсаса Ника-Нилюнаса («Иностранная литература» 2015, №1) и Наталья Ванханен за перевод кубинских поэтов Гастона Бакеро, Синтио Витьера, Рейны Марии Родригес и Дульсе Марии Лойнаса («Иностранная литература» 2015, №1).

В номинации «Детская литература» награждены Дмитрий Карельский — за перевод книги Кэти Остлер «Карма» (Розовый жираф) и Ольга Мяотс за перевод книг «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» Ульфа Старка (Самокат), «Каос в гостях и дома» Анне-Катарины Вестли (Махаон), «Летчик и Маленький принц» Петра Сиса (Карьера-пресс), «Я всего лишь собака» Ютты Рихтер (КомпасГид) и серии книг Гуниллы Ингвес о мишке Бруно (Мелик-Пашаев).

Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) и журнала «Иностранная литература».



