Уэс Андерсон снимает мультфильм про собак

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Американский режиссер Уэс Андерсон объявил, что его следующим проектом будет анимационный фильм под названием «Остров собак» (Isle of Dogs).

Как сообщает BBC, собаку по имени Рекс озвучит актер Эдвард Нортон, который снялся в фильмах Андерсона «Королевство полной луны» (Moonrise Kingdom, 2012) и «Отель "Гранд Будапешт"» (The Grand Budapest Hotel, 2014).

Также в мультфильме будут звучать голоса Брайана Крэнстона, Билла Мюррея, Йоко Оно, Джеффа Голдблума, Скарлетт Йоханссон, Греты Гервиг и Харви Кейтеля.

В ролике, выложенном на YouTube, Андерсон приглашает зрителей принять участие в лотерее, победитель которой поедет в Лондон, где уже начались съемки мультфильма, чтобы озвучить одну из «собачьих» ролей.

Согласно информации на сайте Crowdrise.com, где разыгрывается лотерея, от участников потребуется «лаять, выть и скулить». Все вырученные средства будут переданы в фонд Мартина Скорсезе, занимающийся реставрацией старых фильмов.

Уэс Андерсон не впервые обращается к анимации — в 2009 году вышел его кукольный мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» (Fantastic Mr. Fox), который был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».



