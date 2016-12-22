 
16:10 22 декабря 2016Новости
5010
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Уэс Андерсон снимает мультфильм про собак

News_detailed_picture© CØSMO DiNN / YouTube

Американский режиссер Уэс Андерсон объявил, что его следующим проектом будет анимационный фильм под названием «Остров собак» (Isle of Dogs).

Как сообщает BBC, собаку по имени Рекс озвучит актер Эдвард Нортон, который снялся в фильмах Андерсона «Королевство полной луны» (Moonrise Kingdom, 2012) и «Отель "Гранд Будапешт"» (The Grand Budapest Hotel, 2014).

Также в мультфильме будут звучать голоса Брайана Крэнстона, Билла Мюррея, Йоко Оно, Джеффа Голдблума, Скарлетт Йоханссон, Греты Гервиг и Харви Кейтеля.

В ролике, выложенном на YouTube, Андерсон приглашает зрителей принять участие в лотерее, победитель которой поедет в Лондон, где уже начались съемки мультфильма, чтобы озвучить одну из «собачьих» ролей.

Согласно информации на сайте Crowdrise.com, где разыгрывается лотерея, от участников потребуется «лаять, выть и скулить». Все вырученные средства будут переданы в фонд Мартина Скорсезе, занимающийся реставрацией старых фильмов.

Уэс Андерсон не впервые обращается к анимации — в 2009 году вышел его кукольный мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» (Fantastic Mr. Fox), который был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Комментарии

Сегодня на сайте

В тюрьме на свободеSwiss Made
В тюрьме на свободе 

Михаил Калужский побывал в швейцарской тюрьме Вицвил, где мало охраны, у заключенных есть зарплата и откуда уходить не торопятся

22 декабря 201631570
Слабое сопротивлениеРазногласия
Слабое сопротивление 

Искусство против войны. Глеб Напреенко и Александра Новоженова о влечении к смерти у сюрреалистов, «мухоморов» и Феликса Гонзалес-Торреса

22 декабря 20166660
Мусор или ты: кто кого?Общество
Мусор или ты: кто кого? 

Ольга Добровидова о том, зачем Швеция закупает мусор в других странах, готова платить за ремонт вещей, призывает носить чужую одежду и почему нам пора стирать целлофановые пакеты, как в 90-е

19 декабря 2016111940