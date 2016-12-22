В России покажут документальный фильм «Дэвид Боуи – это»

С 8 января 2017 года в 11 городах России пройдет серия показов документального фильма «Дэвид Боуи — это» (David Bowie Is) – о выставке, которую с марта по август 2013 года проводил в разных странах мира лондонский Музей Виктории и Альберта.

В экспозицию вошла коллекция снимков, сценических костюмов Дэвида Боуи, более 300 рукописных текстов песен и другие редкости из архива музыканта.

Фильм «David Bowie Is» был снят в ночь закрытия выставки. Режиссер фильма — Хэмиш Гамильтон, лауреат премии BAFTA, снимавший церемонии награждения премии «Оскар» и церемонию открытия Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году.

В путешествии по выставке зрителей будут сопровождать японский стилист Кенсай Ямамото, фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер и другие друзья и коллеги Боуи, которые помогут исследовать творческий путь артиста через ключевые экспонаты, представленные в пространстве музея.

Кураторы экспозиции Виктория Брукс и Джоффри Марш познакомят с историей самых памятных музыкальных видео и оригинальных костюмов, а также личных вещей музыканта, среди которых ранее нигде не представленные рукописи Боуи, зарисовки обложек альбомов, эскизов декораций и страницы дневников.

Показы фильма пройдут в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатерингбурге, Ярославле, Оренбурге, Саратове, Воронеже, Омске и Калининграде. Расписание приводится на сайте СinemaEmotion.ru.



