Артем Лоскутов устроит в Москве новогоднюю «Монстрацию» с Навальным

28 декабря в галерее VLADEY Space в Москве художник Артем Лоскутов представит акцию «Монстрация. С Новым 17-м!» с участием политика Алексея Навального.

В акции также будут участвовать современные российские художники Виктор Алимпиев, Дмитрий Аске, Татьяна Ахметгалиева, Константин Батынков, Дмитрий Гутов, Константин Звездочетов, Алиса Йоффе, Егор Кошелев, Влад Кульков, Анна Паркина, Пахом, Павел Пепперштейн, Иван Разумов, Наташа Стручкова, Ростан Тавасиев, Чтак и группировка ЗИП.

Во время акции во VLADEY Space они создадут свои плакаты с лозунгами о событиях уходящего 2016 года. Гости «Монстрации» могут выбрать для лозунгов на плакатах любую тему и проблематику.

«Я думаю, что даже самые мрачные события можно пережить, вооружившись иронией, ведь невозможно держать всё происходящее в голове — так и с катушек съедешь. Ирония — способ сохранить рассудок в нашем мире, который и сам уже off the road», — говорит Артем Лоскутов.

«Лозунги — это не только реакция на контекст, лакмусовая бумажка, но и способ коммуникации, средство эмоционального обмена. — считает художник. — С каким лозунгом мы встретим "Новый 17-й" — с таким его и проведем. Монстрация — это такая капсула времени, в которую мы складываем свои мысли, надежды и мечты, печали и горести и отправляем этот глобальный месседж в будущее. Будь уверен — твое слово отзовется».

Выставка плакатов, созданных участниками акции, будет открыта в галерее VLADEY Space до 22 января.



