 
19:00 21 декабря 2016Новости
13180
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Артем Лоскутов устроит в Москве новогоднюю «Монстрацию» с Навальным

News_detailed_picture 

28 декабря в галерее VLADEY Space в Москве художник Артем Лоскутов представит акцию «Монстрация. С Новым 17-м!» с участием политика Алексея Навального.

В акции также будут участвовать современные российские художники Виктор Алимпиев, Дмитрий Аске, Татьяна Ахметгалиева, Константин Батынков, Дмитрий Гутов, Константин Звездочетов, Алиса Йоффе, Егор Кошелев, Влад Кульков, Анна Паркина, Пахом, Павел Пепперштейн, Иван Разумов, Наташа Стручкова, Ростан Тавасиев, Чтак и группировка ЗИП.

Во время акции во VLADEY Space они создадут свои плакаты с лозунгами о событиях уходящего 2016 года. Гости «Монстрации» могут выбрать для лозунгов на плакатах любую тему и проблематику.

«Я думаю, что даже самые мрачные события можно пережить, вооружившись иронией, ведь невозможно держать всё происходящее в голове — так и с катушек съедешь. Ирония — способ сохранить рассудок в нашем мире, который и сам уже off the road», — говорит Артем Лоскутов.

«Лозунги — это не только реакция на контекст, лакмусовая бумажка, но и способ коммуникации, средство эмоционального обмена. — считает художник. — С каким лозунгом мы встретим "Новый 17-й" — с таким его и проведем. Монстрация — это такая капсула времени, в которую мы складываем свои мысли, надежды и мечты, печали и горести и отправляем этот глобальный месседж в будущее. Будь уверен — твое слово отзовется».

Выставка плакатов, созданных участниками акции, будет открыта в галерее VLADEY Space до 22 января.

Комментарии

Сегодня на сайте

В тюрьме на свободеSwiss Made
В тюрьме на свободе 

Михаил Калужский побывал в швейцарской тюрьме Вицвил, где мало охраны, у заключенных есть зарплата и откуда уходить не торопятся

22 декабря 201629700
Слабое сопротивлениеРазногласия
Слабое сопротивление 

Искусство против войны. Глеб Напреенко и Александра Новоженова о влечении к смерти у сюрреалистов, «мухоморов» и Феликса Гонзалес-Торреса

22 декабря 20166490
Мусор или ты: кто кого?Общество
Мусор или ты: кто кого? 

Ольга Добровидова о том, зачем Швеция закупает мусор в других странах, готова платить за ремонт вещей, призывает носить чужую одежду и почему нам пора стирать целлофановые пакеты, как в 90-е

19 декабря 2016111860