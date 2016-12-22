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Минкульт обяжет театры ставить русскую классику

News_detailed_pictureВладимир Мединский© medinskiy.ru

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Министерство культуры собирается «вписывать в задания» детским и драматическим театрам постановку спектаклей по классическим произведениям отечественных авторов.

Это заявление Мединского сделал сегодня, 20 декабря, в разговоре с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».

«Уверен, что в театрах надо показывать классику. Другой вопрос — как показывать. Не извращая сути и делая это интересным, рассказывать живым языком в современном ритме. Будем стараться подобного рода (постановки) вписывать в задания нашим детским, драматическим театрам», — сказал Мединский.

Он добавил, что Минкульт, возможно, также будет «заказывать документальные фильмы по классическим произведениям, авторам».

«Перед нами стоит большая работа по возвращению интереса к русской классике. Важно, чтобы это преподносились как интересная увлекательная история. Чтобы это возбуждало интерес у детей. Хорошими примерами являются экранизации произведений, которые подталкивают к прочтению книг, интересные спектакли», — отметил министр.

В качестве примера Мединский привел постановки для детей Российского академического молодежного театра.



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