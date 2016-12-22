В Петербурге открылся фестиваль «Лики современного пианизма»

© Мариинский театр

19 декабря в Петербурге состоялось открытие XI Международного фестиваля «Лики современного пианизма». На протяжении двенадцати дней на сцене Мариинского-2, Концертного зала и камерных залов Мариинского театра будут проходить концерты фортепианной музыки.

В концерте открытия приняли участие пианисты Мира Евтич, Жан-Батист Фонлюп, Анастасия Волчок и Абисал Гергиев, а также Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Концерты камерной программы фестиваля начнутся 20 декабря: в Зале Прокофьева пройдет первый концерт проекта «Дети-детям», Жан-Батист Фонлюп выступит в серии «Композитор — пианист» с программой из сочинений Ференца Листа. 22 декабря там состоится концерт Нурона Мукуми, а 28 декабря — Владимира Милошевича.

В проекте «Дети-детям» в Зале Прокофьева 21, 22, 23 и 27 декабря выступят лауреаты российских и международных конкурсов, дипломанты конкурса Grand Piano Competition, участники и призеры Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Туна Бильгин, Иван Бессонов, Арсений Гусев, Илья Папоян, Александр Болотин и Анна Денисова.

24 декабря на сцене Концертного зала в фестивальной программе будет представлен класс профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Татьяны Зеликман — Константин Шамрай, Роман Мартынов, Фредерик д'Ориа-Николя и Александр Кудрявцев исполнят все фортепианные сонаты Александра Скрябина.

22, 23 и 25 декабря в Концертном зале в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева победитель конкурса Чайковского Даниил Трифонов исполнит все фортепианные концерты Сергея Рахманинова.

21 декабря и 25 декабря в Концертном зале выступят лауреаты Сиднейского международного конкурса пианистов: Андрея Гугнина, Арсения Тарасевича-Николаева и Моэ Чен.

Также на сцене Концертного зала пройдут сольные концерты лауреатов конкурса Чайковского Люки Дебарга и Сон Чжин Чо, Бориса Петрушанского, Павла Райкеруса и Владимира Троппа, 26 декабря Сон Чжин Чо представит программу из сочинений Чайковского в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

28 декабря в Концентном зале выступят братья Артур и Лукас Юссены. В программе концерта сочинения Франсиса Пуленка, Фредерика Шопена, Николая Капустина, баллада «Любовь и смерть» из второй тетради пьес «Гойески» Энрике Гранадоса и музыка балета «Весна священная» Игоря Стравинского в переложении для фортепиано в четыре руки.

Фестиваль завершится 30 декабря в Концертном зале. Пианисты Николас Ангелич и Сергей Бабаян в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят Концерт для фортепиано с оркестром №2 Иоганнеса Брамса и <;em>«Lamentate» Арво Пярта.

Полностью расписание XI Международного фестиваля «Лики современного пианизма» приводится на сайте Мариинского театра.



